" Fugitiva" es una de las novelas turcas que causó furor tanto en su país de origen como en el mundo. En Argentina el fenómeno se repitió, y cada noche la serie obtiene excelentes resultados de rating para Telefe. En el capítulo que se emitió el jueves por la noche, uno de los personajes hizo divertida referencia a las habilidades de baile de, nada más y nada menos, que de Shakira.

.

En la escena en cuestión, Asiye (Öykü Gürman) y Nefes (İrem Helvacıoğlu), la protagonista, se encuentran en la cocina, cuando aparece la suega de ambas, Saniye Kaleli (Nursim Demir), a reclamarles por que los platos aún están sucios.

La escena en que las mujeres de " Fugitiva" hablan de Shakira.

"¿Suegra, no tiene nada mejor que hacer?", le retruca Asiye, a lo que la señora indica que a su cargo están todas las tareas del hogar. "Mirenla como me habla. En vez de decir que va a ayudarme, trata de deshacerse de mí. La juventud de hoy en día no respeta a sus mayores", agrega molesta Saniye.

En ese sentido, la joven le dice a modo de chiste: "Como si fuera tan anciana, pero cuando estaba bailando no parecía tener problemas con la edad. Parecía la Shakira turca".

El personaje de Asiye hace una divertida referencia a Shakira en " Fugitiva".

Mientras hablaba, la esposa de Mustafa Kaleli agregó un divertido baile para imitar a la mujer, que le dijo sorprendida: "Eso fue por tí, me sacaste a bailar a la fuerza. Y yo no conozco a ninguna Shakira".

Luego, Asiye la miró de nuevo a Nefes, y entre risas le comentó: "Hermana, la viste como estaba bailando anoche".

Mirá la referencia a Shakira en " Fugitiva"