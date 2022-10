Tal como adelantó esta sección, son 18 los participantes de esta nueva edición de “Gran Hermano”, que además de convivir 24x7, tomados por 65 cámaras y 87 micrófonos, esta vez tienen que jugar. En el espacio de arena, pruebas físicas, también desafíos “intelectuales” de donde saldrá el presupuesto semanal y el líder con inmunidad. Ansioso Santiago del Moro, feliz por ganar el Martín Fierro el 2019, examina el “equipo de analistas” que van a interpretar participantes, cuyas vías estudia a fondo y etapas del juego. LO importante, adelantado por La Pavada, irá en el prime time de domingo a jueves. Sumarán fiestas temáticas una vez x semana y otra edición especial con los ex GH. O sea, Telefe arma su programación en real dependencia del reality, que comenzará muy pronto. Pero, las tiras no las toca, al menos las exitosas.

***

La productora “Pampa films” no para de generar contenidos que se emiten en Star Plus, que abarcan todo tipo de temas. Acaba de estrenar “Limbo”, dirigida por Agustina Macri (hija del ex presidente) y Fabiana Tiscornia, con Clara Lago, Amigorena y Esteban Perez. Y ya le confirmaron segunda temporada. En tanto está rodando con el director Ariel Winograd la biografía autorizada de Guillermo Coppola, con Juan Minujín en el protagónico. EL próximo 17 de octubre, día importante si los hay, Rodolfo Ranni graba como Enzo Ferrari en una escena con Juan Minujín. Que cuenta la famosa historia de la Ferrari negra.

***

Con 15 famosos que se sacaron la máscara, esta semana estarían entrando en la final en busca del ganador honorífico (sin premio). Hay varios candidatos, y los jurados Wanda Nara, Moldavsky, Karina y Lizy tienen sus favoritos. Estarían llegando a la final el jueves 13 de octubre, y las grabaciones se terminan el 7, de manera que Wanda Nara, tendrá que definir en forma absoluta su ¿divorcio? de Mauro Icardi. De hecho, el futbolista se apersonó el sábado viajando desde Turquía para tratar de calmar las aguas. Según parece Wanda quiere terminar el tema económico y la convocó a Ana Rosenfeld, quien por decisión de la Corte por un año no puede ejercer como abogada en Capital, pero es su amiga y sabe de este tema, para que interceda, Wanda se fue del departamento de Belgrano a Tigre acompañada por su familia. Veremos los próximos episodios como siguen. Ahora Wanda decoró la casa de Estambul , ¿para qué si no la va a habitar?. Mundo loco.

***

Mientras Mercedes Funes sigue en el teatro con Nico Cabré y Portaluppi “Me duele esa mujer”, su marido legal y técnico Cecilio Flematti, se armó un gran proyecto ligado al Mundial de Qatar. Estuvo entrevistando junto al Pocho Lavezzi, al gran Lionel Messi y a Di María, trabajazo si los hay, porque no son fáciles de lograr, y siguieron con el uruguayo Federico Valverde y en París vieron a Neymar y Marquinhos. El periodista y su socio Lavezzi llevaron la idea a la commeboll y les dieron el ok. Hay que decir que el trabajo que les llevó fue impresionante. Un trabajo gigante de producción. En cuanto a Funes puede dar sorpresa.

***

Paramount está grabando con Vis, la serie “Inadaptada” que protagoniza Maite Lanata, en medio de un elenco que va de Mönica Antonopulos, Ornella ‘Elia y Antonio Birabent. Pero a quien más miran en las grabaciones en Chacarita es a “El Purre”, José Gimenez Zapiola, quien por primera vez se mete con un tono dramático. En la serie se llama Ulises, y hace un seductor que cae en esa institución de salud mental por error. Tiene tal atractivo con las chicas, que hacen cola para pedirle autógrafo. Es que es muy conocido por las series de Disney, además sus compañeros hablan muy bien de él. Carrerón.

***

Luego del escándalo por la salida de Leticia Bredice, la producción de Faroni y Castro, se reorganizó muy bien. Con la llegada de Carla Conte, retomaron los ensayos de “El divorcio” junto a Natalie Perez y Pablo Rago y el director Nelson Valente. Siguen para adelante y sin dificultades. Parece que van a cumplir sus metas tal cual pensaban y este jueves Luciano Castro y Pablo Rago viajan para hacer prensa en Montevideo donde se van a presentar el 4,5, y 6 de noviembre en el teatro Metro. En este negocio nadie se pierde.

***

Trabajan a pleno para estrenar el 7 de octubre en el MultiTabarís “La lección de anatomía” de Carlos Mathus, dirigida su mano derecha Antonio Leiva. Una suerte de homenaje a los 50 años de la emblemática obra, que esta vez tendrá 7 actores, 4 hombres y 3 mujeres. Entre los más conocidos, Alejo Ortiz (que estará en “El hotel de los famosos”) y Valentina Cerati. En principio, y de cara a la taquilla tiene un objetivo a corto plazo, primeras cinco semanas con dos funciones. Vale recordar que la obra tuvo repercusión mundial porque hace 50 años mostrar un desnudo era un super escándalo.

***

Feliz de la vida Alejandro Dolina, verdadero factótum de la radio, por décadas mejoró el lenguaje e innovó en comunicación en la fiesta de los Martín Fierro. Ganó el oro 2020 por “La venganza será terrible” en la AM 750 y se lo entregó Guido Kazka, quien acababa de ganar también la estatuilla de oro por el 2019. Dolina estaba acompañado por su pareja Cora, y está preparando giras con su espectáculo por el interior y también en España. La “Negra” Vernaci se puso de pie y se acercó a felicitarlo y expresarle su admiración cuando lo dieron ganador. Y no fue la única.

***

Doble pantalla para Jorge Lanata y Andy Kusnetzoff. Ambos ganadores en sus ternas del Martín Fierro de radio, pero era llamativo verlo a Lanata sentado al lado de su enamorada Elba, y en El Trece amable y vestido con traje colorido, dialogando con Mirtha Legrand. Además de hablar del gobierno y descartar a Alberto Fernandez para una eventual reelección, no ahorró críticas a la televisión, y perdió por 2,1 puntos de promedio, con Andy K, quien a su vez estaba en Telefe con PH. Con Andy estaba Pia Slapka, quien en el canal I.P. conducía el Martín Fierro.

***

Curiosidades el rating: el sábado se lo llevó Telefe, 5,8 puntos de promedio, El Trece, 4,1, América, 1,5, Canal 9,1, Tv Pública, 0,4, Net Tv y Bravo TV, 0,1. Lo más visto de cada canal, “PH (Podemos hablar)”, 8,3, “La noche de Mirtha”, 6,2, “Implacables”, 1,6, “Secretos verdaderos”, 1,8, “Futbol ATP”, 0,8, “Editando tele”, 0,3, y “Avenida Brasil”, 0,2. Detalle “Casados con hijos” (repetición), 6,4 puntos de promedio, venció por dos décimas a Mirtha-Lanata que quedaron terceros en la jornada. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.