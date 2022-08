Por primera vez y en vivo, los integrantes de "Casados con hijos" se reúnen en vivo en un programa de televisión. Por el nacimiento de Cielo, su cuarto hijo, Luisana Lopilato no pudo estar presente, tampoco lo hizo Jorgelina Aruzzi, quién es la actriz elegida por la producción para reemplazar a Érica Rivas quién compuso un personaje que el público admiró, María Elena Fuseneco, la esposa de Dardo, en el rol de Marcelo de Bellis.

Lo cierto es que en "La Peña de Morfi", Jey Mammón se dio el lujo de almorzar, hablar, recordar anécdotas con Florencia Peña, Guillermo Francella, Marcelo de Bellis y Darío Lopilato. No faltaron las risas y los recuerdos que atesoraron los protagonistas y el público continúa eligiendo desde hace 17 años en las repeticiones que Telefe todavía sigue emitiendo al aire. La sitcom vuelve, pero en esta oportunidad con su versión teatral a partir de enero de 2023 en el Gran Rex. Recordemos que el debut se postergó por la pandemia, pero desde hoy, el público ya puede comprar sus entradas.

En la cabecera de la mesa, Fancella habló que en una oportunidad, su personaje, Pepe Argento se quejó porque la pata de una mesa se movía demasiado y al final, el gag quedó así porque valía la pena ya que todos la pasaron re bien con la obsesión del actor. También destacaron que enfrentaron las críticas que recibieron en la primera temporada. "Obviamente tenía que ser un decorado roído. Las críticas cuando salió decían que era una comedia con olor a naftalina y no habían entendido que era todo a propósito. Pero Guillermo igual quería que todo estuviera bien", recordó, mientras sus compañeros estaban tentados de risa como Flor Peña.

Los integrantes de " Casados con Hijos" adelantaron su regreso al teatro en "La Peña de Morfi".

"Guillermo se sentó en la cocina y dice esta mesita así, no", rememoró, imitando el movimiento que hacía la mesa de los Argento. "Se movía mucho", reconoció el actor, divertido. "Empieza a mover la mesa y se enoja. Para mí él enojado es lo más gracioso. Guillermo, enojado, real, es todo. Nosotros callados y él ¡no, chicos!. Empezó a ponerse nervioso con la mesa y nosotros dijimos tenés que hacer eso con Pepe y no la cambiamos y quedó", aseguró, sobre aquella primera escena en la mesa que partió de una molestia verdadera. "Eso fue algo que siempre hizo y fue porque estaba enojadísimo porque nos habían puesto una mesa coja", confesó.

La primera emisión de la sitcom fue hace 17 años y la química entre los actores está intacta, y quedó reflejado cuando Guillermo Francella mirando a cámara pidió para que le devuelvan la cuenta de Instagram a Peña "Había una cuenta de Moni Argento que tenía más seguidores que yo. Ahora no tengo Instagramà", manifestó la conductora de La Put@ Ama . "Mañana salgo con uno nuevo. Me cerraron el Instagram", agregó. "Se lo van a devolver. Un planito corto acá", expresó Francella en la piel su personaje de Pepe Argento. "6 millones que se nos cayeron. ¡Por favor! Que vuelvan los 6 millones. Habla, habla y habla. ¡Es de lo único que habla!", continuó diciendo el consagrado actor, dijo divertido por el cierre que tuvo la cuenta de la actriz que volverá a interpretar de Moni Argento.

Sobre el contenido argumental, Francella explicó: "Éramos muy políticamente incorrectos. Pepe y Moni se decían las cosas con una crueldad el uno al otro que en un matrimonio capaz que decís: ‘¿Cómo me vas a decir una barbaridad así? Ella capaz que venía ‘ay, Pepe’ y me mostraba una foto, y yo: ‘¿Qué querés, Moni?’. No la quería ni ver. Y me mostraba: ‘Mirá ese cuerpito, ese nidito de avispa’. ‘Y bueno, ahora te ha atacado el colmenar entero’".

"Entonces, vos decís: ‘¿Quién soporta eso? ¿Qué mujer soporta eso?’ Te mata. Y ellos como si nada seguían la conversación" continuó. Fue en ese entonces cuando Peña acotó: "Claro, porque no es literal, sino que es una crítica a ese tipo de matrimonios y es una crítica al machismo. Casados con hijos es una sátira".

"Se habló tanto de ‘cómo van a hacer ahora Casados con hijos con la deconstrucción’. Es como si vos agarraras a Los Simpson y quisieras que Homero no sea Homero. Homero es Homero, y es una crítica también. Además, Los Simpson están basados en Casados con Hijos. Es una crítica Los Simpsons, como también es Casados con Hijos. Entonces, lo que van a venir a ver es el espíritu de Casados", agregó convencida.

Por último, Guillermo remató: "Si harías El Chavo hoy van a decir: ‘¿Cómo le van a pegar a un nene en un barril?’ ¡Y es ficción! Lo que no se entendió, o algunas personas no han entendido".

Video: Guillermo Francella y Florencia Peña reflexionaron sobre el guión de " Casados con Hijos"

" Casados con Hijos": todo sobre la sitcom protagonizada por Florencia Peña, Guillermo Francella, Marcelo De Bellis, Darío y Luisana Lopilato