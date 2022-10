A pesar de los pequeños avances que realizamos en los últimos años, el culto a la delgadez todavía es prevalentes en el entretenimiento argentino, y una de las que más sufrieron su malicia fue Karina "La Princesita". La reconocida cantante, al ser una figura pública, fue y continúa siendo objeto de duras críticas cuando su imagen corporal no se ajustaba a los cánones hegemónicos de belleza, y recientemente habló de cómo le afectaron esos comentarios.

En una entrevista con Intrusos, la investigadora de "¿Quién es la máscara?" habló de todo un poco y no tuvo miedo de compartir detalles sobre uno de los peores momentos de su vida, cuando los comentarios mal intencionados alrededor de su figura la afectaron de tal manera que tuvo que ser internada por una grave depresión.

La cantante fue consultada sobre el delicado tema después de la aparición de su madre, Mónica Cuello, por dos días consecutivos en el programa que conduce Flor de al V, donde también habló de los comentarios contra su hija. "Ella sabe que yo la pasé muy mal", afirmó Karina La Princesita.

Karina La Princesita habló sobre las críticas a su cuerpo.

"Yo la pasé muy mal, me tuvieron que internar, estaba re depresiva, con psiquiatra porque estaba muy triste", confesó la cantante consultada por este tema del que habló su madre en el programa. "Y aparte tenía un peso encima de un montón de cosas que me aguantaba, que no tenía por qué", cerró la artista sobre esta dura etapa.

La mamá de Karina La Princesita la defendió de las burlas contra su imagen

Mónica Cuello participó del panel de "Intrusos".

Apenas días atrás, la mamá de la cantante también hizo su paso por el programa de América en una entrevista que movilizó las emociones de todos los presentes. Cuello conmovió a Flor de la V al recordar el calvario que padeció junto al padre de Karina, y recordó el impacto que las críticas a su imagen tuvieron en su hija.

"Antes Kari me llamaba cuando decían alguna cosa. Me advertía y me decía 'mami, mirá que van a hablar de tal o cual cosa'. Lo hacía para tranquilizarme, pero después me enojaba", dijo Cuello, quien también fue objeto de burlas por usar un vestido escotado a una fiesta de quinceañera. "Vieja cabaretera, me dijeron", recordó.

"Antes se hablaba mucho de los cuerpos", intervino la conductora, y Mónica sumó: "Antes naturalizábamos eso, las cargadas. Yo sé que le hacía mucho mal eso a mi bebé. La afectaban". Y aun así, la actitud de la madre siempre fue mantener la cabeza en alto: "Vi a un par que comentaban en las redes. Dije '¿a ver qué perfecta sos vos? Mi amor, cerrá la boca'", remató.