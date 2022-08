Mau y Ricky están consolidados como los jurados de la silla doble " La Voz Argentina" en su segunda temporada consecutiva. Por esto mismo, su opinión y devoluciones tienen mucha relevancia en los participantes, ya sean propios o de los equipos de sus compañeros.

María Belén del Greco e Iván Papetti fueron los encargados de abrir la emisión del jueves por el team de Soledad Pastorutti. La primera mencionada fue la ganadora del knock out y aseguró su lugar en la próxima instancia al interpretar una versión distinta de “Somewhere over the rainbow”.

Al llegar del turno del dúo, Mau Montaner confesó una intimidad sobre la importancia que tiene dicha canción para él. "Esta canción la amo mucho. Empezó como una joda pero ya lo no es, ahora es la canción que le cantó a Apolo cuando me acercó a la panza de Sara", confesó el hijo de Ricardo Montaner.

Mau Montaner junto a Sara Escobar, su esposa.

Ante la consulta de Lali Espósito por sobre el estilo de su versión, el menor de los hermanos pidió una panza de embarazada en el estudio para recrearlo entre bromas. Cabe recordar que el bebé nacería a principios de octubre, pocos días después del final de " La Voz Argentina".

Mau Montaner lleva años casado con Sara Escobar, por lo que hay gran alegría por la llegada de un nuevo integrante a la familia de artistas.