Luego de la escandalosa separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs, y tras que el futbolista sea vinculado afectivamente con Tini Stoessel, los padres de Francesca y Bautista llegaron a un acuerdo económico y la modelo de 25 años aseguró que llevará a los pequeños al Mundial de Qatar.

¿Qué dijo Camila Homs sobre Rodrigo de Paul?

Aunque semanas atrás se difundieron rumores de crisis entre la “Triple T” y el centrocampista de la Selección Argentina, la pareja fue vista en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2022. Sin embargo, desde hace algunos días circulan versiones de distanciamiento entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, y hasta se afirmó que confirmarían su separación después del campeonato de fútbol.

En este sentido, en las últimas horas trascendió que la cantante estaría furiosa con el futbolista y hasta lo habría bloqueado de todas las redes sociales. Todo esto quedó en conjeturas, ya que no se expresaron sobre el futuro de la relación que mantienen.

Cami Homs se refirió a su posible futuro con Rodrigo de Paul.

Camila Homs fue consultada por el programa “Socios del espectáculo” sobre el conflicto entre su ex pareja y la artista. "No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho”, aseguró entre risas la mamá de Francesca y Bautista, y destacó: “No sé si será verdad, pero no me involucra. Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver".

Frente a las respuestas evasivas de la modelo, quien formó una nueva pareja, el movilero le consultó si sigue habiendo “amor” entre ella y el futbolista. “Lo aprecio, es el padre de mis hijos”, explicó Camila. Aunque, el periodista subió la apuesta y realizó una pregunta mucho más contundente: "¿Volverías a estar con Rodrigo después de todo esto?”.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel enfrentan rumores de separación desde hace algunas semanas.

“No sé. es un montón lo que me estás preguntando. No te lo puedo responder. Hoy no. La verdad es que estoy súper bien así”, afirmó Camila Homs. Además, la ex de Rodrigo De Paul dejó en claro que su relación con el padre de sus hijos es una “etapa superada”.