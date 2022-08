" La Voz Argentina" tiene en Lali Espósito una de sus máximas estrellas. Además de su extenso recorrido en la carrera, sus devoluciones demuestran su experiencia pero también se da lugar a divertir a todo el estudio de grabación.

Durante la emisión del jueves, hubo un parejo duelo entre los participantes de Soledad Pastorutti. Iván Papetti y María Belén del Greco se cruzaron en el knock out, aunque la segunda mencionada fue la ganadora. Para suerte de su contrincante, Mau y Ricky decidieron robarlo a último minuto por lo que permanecieron ambos en la competencia.

.

Sin embargo, lo llamativo estuvo en un comentario de Lali Espósito mientras brindaba su devolución. Iván, quien pasó en primer lugar por el equipo de la actriz, interpretó "The Way You Look Tonight" de Frank Sinatra y se llevó muchos elogios.

Lali Espósito en " La Voz Argentina".

Fiel a su estilo, la artista fue más allá y le confesó al participante de " La Voz Argentina": “Unas ganas de hacer el amor mientras cantaba Iván, yo miraba al costado para ver si había alguien”. Allí enumeró a sus compañeros entre risas, no sin antes mencionar que estaban todos casados.

Lali Espósito se llevó las miradas una vez más, además de sus elecciones en la competencia de Telefe que comenzó sus últimas semanas.