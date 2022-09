Leticia Siciliani fue víctima de una estafa telefónica el pasado fin de semana y le vaciaron su cuenta bancaria. La actriz contó en sus historias de Instagram cómo fue el ciberdelito que sufrió para evitar que les pase lo mismo a otros. Y aseguró que se sintió violentada y vulnerable por haber dado los datos que posibilitaron el robo. "El finde me estafaron... Caí en una de esas estafas telefónicas/robos en las que pensé que jamás iba a caer. En las próximas historias les cuento para que estén atentos y no les pase", comenzó la hermana de Griselda Siciliani en una placa negra.

Y siguió: "El sábado yo estaba haciendo trámites con mi tarjeta de crédito y, como en el dorso de la tarjeta no se veía bien el número de teléfono, lo googleé. El primer resultado que me apareció eran dos teléfonos: uno que parecía ser de línea y un 0800 que efectivamente era el de la tarjeta". En ese primer video que publicó Leticia también dijo que luego descubrió "que más o menos cinco de los primeros resultados de Google redirigían a este tipo de robos".

.

"Llamo al primero, pero no me atiende nadie. Después llamo al 0800, logro comunicarme con el servicio de atención al cliente pero me dicen que tengo que resolverlo por la aplicación. Cuando estaba con la aplicación, me llamaron desde el primer número y no lo atendí, pero me mandaron un WhatsApp. La foto del contacto era del logo con la marca de la tarjeta, y ahí me preguntaron cuál era mi inconveniente", detalló la ex participante de "MasterChef Celebrity".

Leticia Siciliani sufrió una estafa telefónica.

"Les cuento e inmediatamente me llamaron por teléfono. Me explicaron qué era lo que tenía que hacer para poder obtener mi beneficio. Me preguntan mi número de documento y cuál era el banco que había emitido la tarjeta", recordó la hermana menor de Griselda al mismo tiempo que explicó que "con esos datos lograron obtener información sobre el usuario de home banking".

Y precisó: "Me enredó tanto con todas las cosas que parecían ser claras y verídicas, que terminé pasándole esa clave, que no hay que pasarle a nadie, que es un token. Cuando me di cuenta, ya era tarde".