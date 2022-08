Luego de su paso por "El Hotel de los Famosos", Locho Loccisano desembarcó en "Canta Conmigo Ahora" como uno de los 100 jurados del programa de Marcelo Tinelli. El reality aún no tiene ni un mes al aire, y el ex "Combate" ya tuvo algunos cruces picantes con sus compañeros de las gradas.

.

En la última emisión del formato de canto de El Trece se repitió la misma situación, y todas las miradas estuvieran puestas en el actual novio de Majo Martino, por la devolución que le dio a una participante llamada Clara Berutti, que cantó "Run to you", de Whitney Houston.

Antes de cantar, la joven indicó que su objetivo era provocar emoción en los jurados con su interpretación. Cuándo terminó, Locho Loccisano fue uno de los que se paró, pero al dar su opinión, provocó que sus compañeros lo abuchearan.

Locho Loccisano prefiere que los participantes canten en español.

"Le voy a hacer una sola crítica. Dijiste que querías transmitir amor o algo por el estilo y cantaste en inglés. Canten en español, siempre que quieran transmitir algo en español, porque a mí no me lo transmitiste, porque no lo comprendí, si elegís español lo entiendo", comentó el ex participante de la competencia de celebridades.

Automáticamente, los demás jueces mostraron su descontento, y comenzaron a gritar en contra de la recomendación de Locho. "Transmitir no tiene idioma, es una energía lo que uno transmite", aseguró Matu, una de las jurados.

"Perdón, o estamos tomando confianza o… Ahora todos lo retan por lo que acaba de decir", dijo impactado Marcelo Tinelli al respecto. De todos modos, Locho Loccisano se mantuvo firme en su postura y cerró: "Me gusta en castellano".

Los jurados de "Canta Conmigo Ahora" repudiaron la devolución de Locho Loccisano.

Mirá el momento en que Locho Loccisano fue criticado por sus compañeros de "Canta Conmigo Ahora"