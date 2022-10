Luciana Salazar fue denunciada en el grupo de WhatsApp de sus vecinos, luego de que una mujer asegurara que la actriz no dejaba ingresar a su hogar a los electricistas para corroborar una falla.

"A su vecina le saltó el disyuntor 7 veces. El conflicto se originó en el grupo de WhatsApp de los vecinos", comentó la periodista Maite Peñoñori en Intrusos.

.

"La vecina, ya podrida, dijo: 'le estoy pidiendo a Luciana Salazar que me deje entrar a su vivienda porque necesitan ver qué pasa para resolvérmelo'", agregó la periodista. Pero señaló que la mujer sostuvo que Luciana no dejó entrar a nadie "porque estaba sin ropa". Y agregó: "El electricista quería entrar y ella decía 'No, estoy desnuda. No puede pasar nadie'", siguió relatando.

Luciana Salazar fue acusada en el grupo de WhatsApp

La vecina, desesperada, le ofreció ropa prestada a Luciana Salazar para que deje ingresar a su hogar al trabajador: “Si estás desnuda, te subo un buzo yo". Sin embargo, Luciana habría insistido en su negativa para dejar entrar al hombre, lo que originó la furia de las personas: "Si no dejás que entremos, vamos a filtrar esto a los medios y se va a saber todo. Llamaron a un abogado porque tampoco quería ella que entre el dueño del departamento. Se terminó documentando todo con escribano público”, relató Peñoñori.

.

A su vez, indignados con la situación, los vecinos filtraron que la modelo y actriz no es dueña del departamento y que ya cuenta con problemas anteriores: "Es inquilina. Ya ha tenido algún conflicto con vecinos".