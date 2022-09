" La Voz Argentina" vive momentos muy tensos en sus semifinales. Como si fuera poco, la realización en vivo de los programas le suma una gran presión a los cantantes, ya que la mayoría de ellos están haciendo sus primeros pasos en la música. Una nueva falla en un cantante tomó protagonismo pero se vivió un gran momento en el estudio.

Iván Papetti es uno de los semifinalistas del equipo de Mau y Ricky. Tras el fallo de Octavio Muratore en la emisión del miércoles, el joven de 18 de años intentó asegurar su lugar en la final de la competencia de Telefe pero le ocurrió lo mismo que a su compañero. Mientras interpretaba "A little respect" de Erasure, se perdió en la letra y le costó reincorporarse a la canción.

.

A pesar de esto, se llevó una gran ovación del público y tuvo palabras de aliento por parte de Mau y Ricky. El participante de "La Voz Argentina" se mostró dólido por su fallo y explicó: "No era mi día. Le pido disculpas a la gente. Me hubiera gustado poder honrar este temazo pero no se me dio".

Iván Papetti en " La Voz Argentina".

En busca de sacarle dramatismo a la situación, Marley interrumpió a Iván Papetti, notablemente afectado por lo ocurrido. "Tenés que estar tranquilo. Yo hice toda una carrera en base al error", comentó para las risas del todo el estudio. Incluso recordó una ocasión en la que se cayó de una escalera al vivo.

El joven se fue ovacionado y sigue posicionado como uno de los favoritos para quedarse con la actual temporada de " La Voz Argentina". A pesar de su juventud, demostró que es una de las revelaciones del programa de Telefe.