Después del éxito de Caiga quien caiga (CQC), el equipo formado por Juan Di Natale, Eduardo de la Puente y Mario Pergolini se enemistó, creando una distancia insalvable que marcó un antes y un después en el mundo de la radio y televisión argentina. Años después, los excompañeros todavía guardan rencor por su pasada empresa, rencor que sabe salir en los momentos menos esperados.

Así sucedió la noche de este sábado, durante la ceremonia del " Martín Fierro de la radio". La celebración regresó después de tres años de ausencia a causa de la pandemia del coronavirus y premió a los periodistas más grandes del medio, correspondientes al 2019, 2020 y 2021. Uno de los ganadores de la noche fue Eduardo de la Puente, quien aprovechó su discurso para dedicar un "palito" a Mario Pergolini.

.

Al ex CQC le tocó subir al escenario del Goldencenter de Parque Norte para recibir el galardón por su programa Clásico de Clásicos (FM Rock & Pop) como mejor programa musical. Frente a los más de 500 invitados, de la Puente proclamó sus agradecimientos con la estatuilla en mano y no se olvidó de su previo compañero de cabina.

"Los que dicen que la radio está muerta, qué equivocados están", aseguró con una pícara sonrisa. Si bien el conductor no dio nombres, aquellos que conocen su complicada relación con el locutor de radio Vorterix captaron la indirecta que de la Puente dedicó a su ex colega, quien hace tiempo viene pronosticando la muerte de la radio como formato a causa de los nuevos hábitos de las futuras generaciones.

Eduardo de la Puente vs. Mario Pergolini: "Le conocí sus miedos y le limpié la mier... del culo"

Los fuertes dichos de Eduardo de la Puente sobre Mario Pergolini.

La indirecta en la ceremonia de la radio no fue el primer disparo de Eduardo hacia Mario, ni por lejos el más picante. Como invitado en el podcast de Gustavo Olmedo, Quemar un patrullero, de la Puente acusó a Pergolini de haber hecho maniobras fraudulentas cuando se fue de la histórica señal de radio para crear Vorterix.

El locutor no dejó de mencionar los buenos tiempos que compartieron al inicio de sus carreras, cuando los dos hombres eran cercanos: "Le conocí sus miedos y le limpié la mier… del culo. Estuve demasiado cerca de él y esas es una de las peores cosas que pude haber hecho". Pero las buenas memorias se acabaron rápido: "Con el tiempo, lamentablemente fue aflorando lo que él siempre fue. Por eso también aprendí la diferencia entre lo que es un hijo de re mil p… y lo que es un empresario", afirmó picante De la Puente.

.

En otro fragmento compartido en Socios del espectáculo, De la Puente dice que Pergolini hizo hasta lo imposible por boicotear a la Rock and Pop cuando se fue y agregó: "Cuando CQC se vende a un montón de países, Juan y yo no vemos un peso de todo eso. Cuando se hace merchandising, tampoco. Está bien, yo fui un boludo que firmé eso, pero, ¿qué es el tipo que redacta ese contrato que me deja afuera de algo que yo inventé?".

"A mí me llevó puesto porque no podía hacer otra cosa. Él parece malo, parece un monstruo, pero no lo es. Es un pu** osito de peluche y no puede permitirse que ese osito asome porque se le cae el imperio. Entonces está todo re bien con el chabón, pero si vos me decís (Sergio) Szpolski o Pergolini, para mí es lo mismo", remató en referencia al vicepresidente del Grupo Veintitrés.