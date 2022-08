Es mucho el amor por Luca Cubero, el bebé recién nacido de Mica Viciconte y Fabián Cubero. Además, la ex "Combate" también tiene una excelente relación con las nenas de su pareja, con quienes se muestra muy feliz.

.

De todas formas, Mica y Fabián no estarían en su mejor momento, según trascendidos.

"¿Mica y Fabián están en crisis?", le preguntaron a la periodista en redes. "Ella lo niega", respondió Estefi.

La respuesta de Estefi Berardi a los rumores de crisis de Mica y Cubero.

Hace unos días, Guido Záffora contó en "Intrusos" que la pareja no tenía sus mejores días debido a las constantes peleas de Viciconte con Nicole Neumann, ex de Cubero.

"La relación (entre Nicole y Fabián) viene muy mal desde lo que pasó con el posteo de Mica por lo de Bariloche. Y ese móvil que dio Cubero a Intrusos, que a Nicole no le cayó nada bien. Porque ella dice 'no hablo, me vienen a buscar'. Porque ella no frena, se va directo y no habla del padre de sus hijos", expresó.

"Mica tira nafta sobre el fuego y pasan estas cosas", dijo el panelista. Recordemos que Nicole había compartido un video de su hija cayéndose en la nieve y a Viciconte no le gustó nada.

El video del escándalo entre Nicole Neumann y Mica Viciconte