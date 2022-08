Desde marzo del 2020 Mirtha Legrand no pudo seguir con su programa habitual. Es por ello que su nieta, Juana Viale, reemplazó a su abuela durante los años de pandemia. A pesar de haber hecho episodios especiales, la actriz siempre se mostró dispuesta a volver a su lugar habitual.

Finalmente, luego de varias discusiones por el contrato de la legendaria conductora, la abuela de Nacho Viale firmó contrato con El Trece para volver a la programación del canal. Allí la "Chiqui" se mostró muy emocionada y dijo: "Esto lo esperé hace mucho. Dos años y medio. Finalmente llegó el día. Estoy a punto de llorar. Tengo mucha emoción".

.

Asimismo contó que se encontraba muy ansiosa por la firma del contrato y agregó: "No dormí, me despertaba todo el tiempo. Después de acá voy a hacer una siestita, porque a la noche voy al Colón. He salido mucho, me hace bien salir. El reencuentro con el público es muy agradable. El público siempre me aplaude. Siento un amor nuevo de la gente".

Además, en esta nueva etapa, Mirtha Legrand seguirá conduciendo pero con la compañía de su nieta, Juana Viale. La idea del ciclo es que la ex pareja de Gonzalo Valenzuela este al frente los domingo al mediodía, mientras que la diva conduzca los sábado por la noche.

Mirtha Legrand y Juana Viale conduciendo juntas.

El formato volvería a partir de septiembre, aunque todavía no hay una fecha definida. Por el momento, Mirtha Legrand se mostró muy emocionada por su regreso a la pantalla chica.

¡Mirá el video de Mirtha Legrand emocionada por regresar a la pantalla chica!