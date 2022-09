Muchísimo dolor está pasando Benjamín Vicuña tras la muerte de su padre, Juan Pablo. Vicuña decidió dar a conocer la noticia en redes y le dedicó al hombre unas profundas palabras.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor… Veo que viene de familia", comenzó.

"Hoy puedes volver a bailar rock and roll. Hoy abrazás a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building", finalizó.

El conmovedor posteo de Benjamín Vicuña a su padre.

Además, en sus historias le dedicó una palabra que definía al hombre: "Rockstar".

La historia de Benjamín Vicuña sobre su papá.

Recientemente, Vicuña se separó de su pareja, Eli Sulichin, por lo cual está en momentos complicados de su vida. Por eso, el se refugia en sus hijos y en sus más cercanos.

