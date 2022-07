La tensión entre Nicole Neumann y Mica Viciconte incrementa con el tiempo. Semanas atrás, ambas fueron protagonistas de una nueva polémica cuando la pareja de Fabián Cubero lanzó indignada en sus redes sociales que la modelo no era capaz de cuidar a su hija tras ver que filmaba cuando la menor se caía cerca de un precipicio en una montaña nevada.

A través de sus historias de Instagram, la panelista compartió distintas frases que muchos de sus seguidores interpretaron que se trataba de indirectas para la última ganadora de "MasterChef Celebrity". Pero ahora, la novia de Manu Urcera se mostró contundente y habló sobre su polémico cruce ante las cámaras.

En diálogo con el notero de "LAM", la jurado de "Los 8 escalones" respondió al ser consultada sobre las acusaciones que recibió por parte de Viciconte. "No tengo idea de qué me estás hablando. Todo lo que subí fueron momentos divertidos y sanos en familia. De cosas que no existen no tengo nada para responder realmente. Te puedo contar cosas de mí, de mi familia, de mis amores, mis amigos y mi gente. Del resto no tengo nada que decir porque no presto atención a cosas que no captan mi atención, que no están en mi radar", lanzó firme.

"Aprendí a hacer foco solo en lo bueno, lo positivo, en lo que suma. Aprendí, fue un trabajo largo, he cometido errores, me he enojado por cosas que han dicho otros y no son ciertas. Hoy por hoy no lo hago y estoy focalizando en lo bueno. Cuando uno focaliza en lo lindo, atrae más de eso. El resto es como que…", manifestó.

"Tengo un amor divino, que ama a mis hijas, que nos da todo, mis hijas son felices, están creciendo, focalizo en ellas, tengo un trabajo que me encanta. Estoy muy ocupada en eso. ¿Por qué mirar para otro lado? No tiene sentido. Yo ya ni entro, ni entro. No entro en nada, que no sea de alguien que me quiere, que yo respete. Cuando eso sucede, lo que el otro tiene para decir es una crítica constructiva. Mientras no venga de alguien que yo quiera, admire, respete, o me senté a pedirle un consejo, directamente no entro, no me interesa. Me llegan cosas y es 'ah ok' y sigo con las cosas lindas que me están pasando", reflexionó Neumann.

.

Consultada por los posteos que realizó sobre la envidia y la falta de amor, Nicole dijo sin filtro: "Yo tengo muchas frases, que saben que voy posteando, que me gustan y las guardo. Según el día, las voy guardando. Después cada uno hace suposiciones, que fueron para tal o cual. Pero realmente no son para nadie puntual".

"Todo el tiempo comparto cosas que me parecen sanas. Es algo real, a la gente que envidia le falta amor propio", concluyó.

Video: Nicole Neumann se hartó de los dichos de Mica Viciconte