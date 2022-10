“PH (Podemos Hablar)” es uno de los ciclos televisivos más exitosos en la Argentina. Ubicado en la grilla los sábados por la noche, siempre se encuentra en la disputa del rating con otros grandes éxitos, como “La noche de ML”.

En este sentido, uno de los invitados que más dio que hablar este sábado en el show conducido por Andy Kusnetzoff fue Tomás Holder, el primer eliminado de la casa de Gran Hermano.

El joven compartió el programa con otros invitados: Nito Mestre, Fernando Dente, Flor Jazmín Peña y Chio. Sin embargo, su presencia fue una de las más destacadas por el ‘boom’ que genera el programa de la casa más famosa del país.

.

En este marco, el joven fue consultado por Andy Kusnetzoff por una particular frase que se volvió viral tras su participación en Gran Hermano: "La milipili con iPhone sin botón".

La respuesta de Tomás Holder a la pregunta de Andy Kusnetzoff

Tras algunas risas, Tomás Holder intentó meter a los demás invitados dentro de la conversación. "Hice un chiste en las redes sociales, le cuento al señor (dijo al señalar a Nito Metre)”. Esta escena ya causó gracia en todos los presentes.

Tomás Holder, el gran invitado de PH este domingo.

“Hice una frase que es 'iPhone sin botón'... 'Quiero una milipili con iPhone sin botón'. Pero cuando yo cuando me enamoré de ella (su novia) era super sencilla, tenía un iPhone 7 con botón. La gente se me reía y me decía 'Holder te buscaste una con iPhone con botón'", recordó, lo que generó burlas de Andy.

Y concluyó: "Mi novia se toma el colectivo para ir a la faculta pública. Yo le digo que si la tengo que acompañar hasta el fin del mundo en colectivo, lo voy a hacer, no me da vergüenza".

La escena se volvió viral en las redes y miles de usuarios replicaron lo sucedido, que no solo causó gracia a los televidentes de PH y Gran Hermano, sino también en los invitados y el propio Andy Kusnetzoff.