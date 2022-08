La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi causó gran revuelo en los medios, en especial por las distintas versiones que se desprendieron del hecho. Si bien la modelo se mantiene en silencio en sus redes sociales sobre el tema y su esposo le dedica publicaciones, apareció una nueva mirada.

Tras mencionarse que el escándalo del WandaGate habría sido el detonante para la separación ya que la empresaria no lo pudo superar, Yanina Latorre interrumpió sus vacaciones y brindó su información sobre el supuesto divorcio que estaría comenzando entre la ex de Maxi López y el futbolista.

A través de un audio, la esposa de Diego Latorre comentó: "No es que hay un divorcio en puerta ni inició trámites. Es un recurso que usa para contestarle a la señora que trabajaba en la casa y parece que no le pagó el sueldo que prometió". De todos modos, no negó que la situación entre ambos es crítica.

Wanda Nara y Mauro Icardi, separados.

"La crisis es real. Nunca estuvieron bien desde el año pasado, Wanda nunca lo perdonó y quedó parada en ese lugar. Parece que se llevan mal, se maltratan, se pelean todo el tiempo", agregó la panelista de Ángel de Brito.

Por último, Yanina Latorre explicó sobre la separación de Wanda Nara: "Las amigas de Wanda te dicen que ella lo agarró como trofeo y no se quiere separar para no darle el gusto a la China Suárez. Es una crisis muy profunda y Wanda lo que quiere es quedarse al lado de él para no darle el gusto a la China".