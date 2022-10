Esta vez la noticia que dio a conocer Luis Ventura no tiene que ver con un personaje mediático, sino que con su hijo menor. Antonio Ventura, de 8 años y fruto de la relación del periodista con Fabiana Liuzzi se encuentra hospitalizado con neumonía desde hace casi dos semanas.

“Hoy nos toca ésta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo…”, fueron las primeras palabras que escribió en Instagram el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), quien se encuentra en plenos preparativos para la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable, que se transmitirá en Crónica HD.

.

Luis Ventura, padre de Antonio.

La conmocionante imagen no tardó en sensibilizar a los famosos y usuarios de la red social, quienes dejaron un mensaje positivo para el periodista y su familia. “Fuerza” fue la palabra más utilizada por personalidades como Marley, Virginia Gallardo y Mariano Iudica. A su vez, su compañera en “A la tarde” Karina Mazzocco y Daniel Ambrosino decidieron expresarse con emojis en forma de corazón.

Sin embargo, el texto de Ventura concluye con una contundente frase: “Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro con boludeceeees!!!! FUSH FUSH”. En la noche del sábado tuvo lugar la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Radio, a partir de la cual conductores como Juan Carlos Toti Pasman se mostraron enojados por no ganar la estatuilla y desataron una polémica.

El presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), Luis Ventura.

No es la primera vez que Ventura habla de su vida privada y de los severos problemas neurológicos que sufre Antonio. Hace dos meses, el conductor visitó a Florencia Peña en su programa “La Put... Ama” y dio detalles de la crianza y el vínculo que tiene con el pequeño: “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”.

“Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, explicó el periodista, y agregó: “Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces”.