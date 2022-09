La primera semana de "¿Quién es la máscara?" se acerca a su final. Con altibajos en las mediciones de rating, el ciclo de Natalia Oreiro aparece como la nueva gran apuesta de Telefe tras el final de "La Voz Argentina".

Lo cierto es que el atractivo principal del programa es la revelación de la identidad de una celebridad cada noche. Hasta el momento, Guillermo Coria, Marta Minujín y Ángela Leiva fueron los primeros en quitarse la máscara. La emisión del jueves tuvo un nuevo famoso eliminado y esta vez se trató de Ricardo Mollo, esposo de la conductora del reality.

.

Karina La Princesita tuvo su segundo acierto consecutivo y ambos fueron colegas suyos. El cantante y guitarrista de "Divididos" se despidió en su primera noche de la competencia, aunque vivió un momento divertido junto a la madre de su hijo bajo el disfraz de un dinosaurio llamado "Saurio".

Ricardo Mollo, eliminado de "¿Quién es la máscara?".

"No me pueden hacer esto. Nadie me dijo, ni la producción", explicó Natalia Oreiro en primer lugar. Además, contó que la canción que interpretó ("Contigo a la distancia") fue clave cuando ambos empezaron su relación que lleva largos años. Por su parte, Roberto Moldavsky sugirió que ahora es el turno de Mauro Icardi para participar del programa.

El cierre del episodio tuvo a la pareja bailando y con la conductora con la máscara de dinosaurio puesta. "Ella no sabe nada, ese es el pacto", explicó el cantante durante la grabación de la canción que le tocó.