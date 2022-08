"La Voz Argentina" se encuentra en las últimas instancias de la etapa de "Knock Outs". Los participantes compiten entre sí, para que los jurados, Lali Espósito, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti, elijan a sus favoritos.

En la noche del jueves hubo un momento de mucha tensión en el estudio, luego de la devolución que el líder del clan Montaner y el esposo de Stefi Roitman le dieron a Ángela Navarro y Florencia Ronconi, ambas integrantes del team Lali. Ángela eligió el tema "You and I", de Lady Gaga, y Flor optó por "Fue amor", de Fito Páez.

. Ángela Navarro y Florencia Ronconi en " La Voz Argentina".

"Sin lugar a duda hay un desbalance. La balanza tiende definitivamente para el lado de Ángela por el viaje que hizo a la estratósfera. Siento que la elección de la canción tuvo que ver mucho en este knockout más allá de la voz que las dos tienen", dijo Ricardo luego de la presentación de las jóvenes.

Por su parte, Ricky Montaner comentó que no conocía ninguno de los dos temas, pero que la actución de Ángela lo conmovió. "Cuando uno compara con una canción más emotiva y que te lleva a hacer otro tipo de cosas, te mueve distintas cuerdas en el corazón. Pero eso no resta a la presentación de Florencia que estuvo buena y digna", indicó.

Al final, la intérprete de "Disciplina" expresó: "Estoy absolutamente orgullosa de las dos. Por la juventud, el talento y porque son dos mujeres empoderadas con impronta y don de gente. Coincido con mis compañeros en que es muy impresionante la voz de Ángela. Supongo que lo que cante siempre nos va a emocionar. Sé que esto es un knockout y que 'uno le gana a otro', pero me resulta injusto hacer una comparativa entre ustedes".

En ese momento, Ricky le preguntó sorprendido: "¿No tienes que hacerlo para tomar una decisión?"

Lali Espósito se mostró en contra de las devoluciones de Ricardo y Ricky Montaner.

"No, yo no comparo a las personas. Voy a elegir lo que sienta para el equipo y para el futuro, no porque una se haya lucido más que otra. No puedo compararlas a nivel talento", respondió la actriz. Si bien lo de Ángela fue espectacular, lo de Flor también", aseguró.

En ese sentido, la cantante dijo que se sintió identificada: "A mí las comparaciones en general me parecen antipáticas. Lo hacen con nosotros, a mí me comparan con otras artistas y cada uno tiene lo suyo. Yo hoy voy a elegir por lo que una de las dos tiene y no porque una sea mejor que la otra".

Después, Lali Espósito efectivamente eligó a Ángela para que pase de ronda, y en las primeras horas del viernes la artista se manifestó en Twitter sobre lo que pasó. "Me dicen que se picó un toque en 'LaVozArgentina' ¿No siempre se está de acuerdo no? Los entredichos y diferencias también nos hacen el mejor jurado de la TV", escribió.

El mensaje de Lali Espósito luego del cruce con los Montaner.

En cuánto al rating de la noche, " La Voz Argentina", se mantiene como el líder del prime time, y ganó el jueves con un pico de 14.6 puntos y un promedio de 13.2 puntos de rating.

Mirá la contundente devolución de Lali Espósito en " La Voz Argentina"