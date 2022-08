Un nuevo escándalo salpica a Wanda Nara cuando busca demostrar que su relación con Mauro Icardi pasa por un buen momento. Tras la filtración de un audio que mencionaba que estaba por divorciarse del futbolista, la figura de Carmen, su ex empleada, apareció y mencionó que fue maltratada por la familia que actualmente vive en París.

Lo cierto es que la mujer uruguaya sufrió la filtración de varios audios suyos. En la mayoría habla de los malos momentos que vivió junto a Wanda Nara y su esposo e incluso la madre de la empresaria. Uno de ellos salió a la luz en las últimas horas e incluye un repudiable mensaje contra las tres hijas de Cinthia Fernández.

.

"Ay, viste. La tarada esta Cinthia Fernández lleva a las negras de ellas al programa de Tinelli", comienzan sus dichos sobre las trillizas de la panelista. Como si fuera poco, Carmen profundizó en sus palabras: "Unas negras feas. No sé que se cree ella que son las hijas de las reinas, son horribles y son insoportables. No las cuido ni que me las regalen".

Nueva polémica con la ex empleada de Wanda Nara.

Fiel a su estilo, la ex integrante de "LAM" no se mantuvo en silencio y apuntó contra la ex empleada de Wanda Nara. Durante un breve reportaje, explicó: "Es repudiable, es asqueroso. No voy a parar porque me tocaron lo que más amo. No me importa si el audio es privado, va a tener que pagar las consecuencias".