Desde que la China Suárez se instaló en Uruguay para poder rodar una película, los rumores de crisis entre ella y Rusherking comenzaron a surgir. Esto se debe a que la empezaron a vincular con su colega, Jaoquín Furriel.

Como consecuencia de ello, el cantante estuvo grabando con "La K' onga" y parece que allí estuvo hablando de su relación actual. Entre las personas que estuvieron presentes filtraron lo que la ex pareja de María Becerra contó.

.

"Sus textuales: 'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo'", dijo Maite Peñoñori en "Intrusos".

Por el momento, la China Suárez no dijo nada al respecto y se mostró muy concentrada en el rodaje que le lleva mucho tiempo, así como también estar a cargo de sus tres hijos que la están acompañando.

La China Suárez y Rusherking muy enamorados antes de los dichos de él.

¡Mirá el video de Rusherking apuntando contra la China Suárez!