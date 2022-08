La China Suárez está grabando en Uruguay una película junto a Joaquín Furriel. Los actores se muestran muy cómplices en Instagram y constatemente a las risas, por lo que llamó la atención tanta cercanía.

De todas formas, esto no sería para alarmarse, ya que se suponía que Suárez estaba en una feliz relación con Rusherking. Pero el romance entre ellos estaría pasando por una crisis, según informaron en "Intrusos".

Maite Peñoñori indicó que el cantante Thomas Tobar habría dicho a miembros del grupo La Konga durante una grabación que La China era muy celosa. "Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada pero la verdad que no. Me hace escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tengamos en común y terminamos", habría expresado el joven.

La China Suárez y Rusherking, ¿en crisis?

Además, el fin de semana pasado, Suárez estuvo en un show de Lali Espósito y esta última lo arrobó en una historia en Instagram. El cantante brilló por su ausencia: no la compartió.

