Gastón Pauls conduce "Seres Libres" en Crónica HD los viernes desde las 22 y recibió un justo reconocimiento en las últimas horas debido a su gran labor. En el Salón Dorado de la Legislatura porteña fue declarado de Interés para la Comunicación Social y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

El actor recibió el diploma y explicó cómo surgió el proyecto: "Hace muchos años que doy charlas, y hace mucho me daba vueltas la idea de hacer un programa para llevar el mensaje que se puede salir. Gerardo González (productor) me tendió la mano y armamos juntos el programa, solo nos faltaba el canal; Raúl Olmos (CEO del Grupo Olmos) nos dió el ok y no nos pidió nada a cambio".

.

El conductor agregó en el evento: "La cocaína me sacó la ingenuidad, la libertad, la belleza y el alma. Agradezco, yo soy adicto en recuperación, para el adicto no hay nada más hermoso que la mano tendida de otra persona para poder llevar el mensaje de que se puede salir y vivir de otra manera".

Gastón Pauls recibió un reconocimiento por "Seres Libres".

Desde su inició, entrevistó a celebridades como Andrea Rincón, Fabiana Cantilo, Nazarena Vélez, El "Loco Montenegro", Coco Sily, Juanse, Gustavo Sofovic, Migue Granados y Silvina Luna, entre otros.

Lo cierto es que Gastón Pauls estuvo acompañado por sus dos hijos y se mostró más que orgulloso por la labor con su programa. El ciclo apunta a darle voz a personas que pasaron por complicadas situaciones con las adicciones y supieron recuperarse.

Gastón Pauls recibió un reconocimiento por "Seres Libres".