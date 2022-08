Sofía Jujuy Jiménez está de vacaciones en Europa, específicamente en España, disfrutando del calor, las playas y sus amigos. Pero no todo es color de rosa para la comunicadora, recientemente separada de su novio, ya que sufrió un robo mientras descansaba en ese país.

"Bueno, resulta que ya estoy de nuevo en Barcelona y anoche me robaron la billetera. Tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar. Es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje".

Además dijo: "Ya tramité el tema de las tarjetas. Que las bloqueen, que me manden unas nuevas pero bueno, es un garrón. No te das cuenta te la sacan en un segundo".

Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones en Europa.

Por otra parte, realizó un pedido a todos sus followers: "Mando también este mensaje porque sé que hay muchos argentinos en Barcelona. De hecho ayer me crucé un montón. Y a veces te la roban, sacan la plata y la dejan tirada en el piso. Y tengo la esperanza de que quizás aparezca. Capaz soy una ilusa, pero quiero creer que hay buena gente y que sepan que la estoy buscando. Gracias. Cualquier cosa me escriben".

Sofía Jujuy Jiménez sufrió un robo en España y mostró los recaudos que toma