Sebastián Yatra está de viaje por Argentina y numerosas son las enamoradas que se le atribuyen. Según rumores y pistas en redes sociales, Yatra habría besado a la influencer Nati Jota y tendría algo más con la modelo Agustina Agazzani.

.

Tras sus shows en Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Rosario y Salta, en el marco del Dharma Tour, el artista colombiano fue a celebrar a "BNN", un reconocido boliche de la costanera porteña. El joven dio rienda suelta a su seducción y flechó varios corazones.

Además, se vieron imágenes de Yatra junto a la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco. Yatra, quien grabó un especial con la conductora meses atrás, se ve muy acaramelado con Celasco en la disco.

Sebastián Yatra junto a Susana Giménez.

La periodista Estefi Berardi dijo en "Mañanísima": "Yatra estuvo descontrolado. Está soltero. No durmió en toda su estadía en el país. Estuvo de 'gira' (...) Estaba con una actitud, no sé cómo decirlo porque no quiero ser ordinaria, pero como que todo el tiempo está caliente. Estaba medio regalado. Le venían bien todas. Después se fueron todos, el medio abrazado a Agus, a un after. No sabemos qué habrá pasado allá".

El video de Sebastián Yatra y la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, a los besos