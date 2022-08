El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi es sin duda otro capítulo más del Wanda Gate. En las últimas horas se conoció que la botinera vino a la Argentina para tramitar todos los papeles en la Justicia, además de cerrar otros trabajos con Telefe y su participación en "¿Quién es la máscara?".

.

El periodista Lío Pecoraro contó en "A la Barbarossa" detalles económicos de esta mediática separación.

"Wanda tiene un sueldo con el club de Icardi, como representante de su actual marido, porque no están divorciados al día de la fecha. Su contrato es de 3 millones de euros, anuales, que le pagan a ella", expresó Pecoraro.

Wanda Nara se separa de Mauro Icardi.

Además, puntualizó cuánto dinero hay en juego: "El contrato de Icardi con el PSG está a nombre de Wanda. Y más allá del amor, hay una fortuna económica que repartir, que oscila los 60 millones en euros, más propiedades, más dinero en efectivo, joyas y obras de arte".

Wanda Nara confirmó su divorcio de Mauro Icardi en un audio filtrado

En "LAM" pasaron una nota de voz que la botinera le mandó a su empleada, en el que confirmaba el motivo de su llegada a la Argentina. Muy clara, Wanda dice: "Yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro, estoy organizando eso. Me quedaré unos días más y después vuelvo. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más".