No son días fáciles para Yanina Latorre. De un tiempo a esta parte, la panelista viene padeciendo una enfermedad en su oído que la tiene preocupada. A través de su cuenta de Instagram, la mediática compartió una serie de historias en las que dio detalles acerca de la dramática situación que está viviendo.

"Hoy le voy a poner onda a la vida. Ayer no pasé un buen día, no pasé una buena noche ni una buena tarde. Fui a dos médicos que me atendieron muy bien. No es sencillo, me tengo que operar", dijo.

Yanina Latorre deberá ser operada por su afección en el oído.

En este marco, la comunicadora reveló que padece "un colesteatoma", que se trata de un tipo de quiste cutáneo que afecta al oído medio. "Esta sordera y este zumbido que tengo no se me va a ir hasta que me opere. Me tengo que acostumbrar a convivir, cosa que no es fácil. Son esas cosas de la vida que pasan para que te des cuenta", explicó.

.

Angustiada por su estado de salud, admitió que las consecuencias del colesteatoma, sordera y zumbido constante, la están "enloqueciendo". "Eso hace que yo sienta toda esta parte (la izquierda) como rara y dormida", cerró.