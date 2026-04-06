Agostina Páez rompió el silencio sobre el supuesto encuentro con Juan Darthés en Brasil: "Con él..."

Hace algunos días, el nombre de Juan Darthés volvió a aparecer en escena porque se conocieron detalles de su presente en Brasil tras ser condenado a seis años de prisión por el delito de abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin. En ese contexto, surgieron versiones sobre un supuesto encuentro con Agostina Páez, la abogada argentina que fue acusada de racismo en el país vecino. Este lunes, la joven visitó "Sería Increíble", el ciclo de Nati Jota en Olga, y aclaró qué pasó realmente con el actor

Según había revelado Gustavo Méndez, Darthés y Páez se habrían cruzado en el restaurante que el hermano del intérprete tiene en Barra de Tijuca. De acuerdo al relato del periodista, Juan "le dijo ‘estoy orando por vos'", una frase que también fue relacionada a los rumores que indican que el artista se habría convertido en pastor evangélico.

Durante su entrevista en Olga, Agostina habló de su situación judicial en el territorio brasileño y también fue consultada por las versiones que la vinculaban con el actor. "Justo da la casualidad de que tu abogada de ahora fue abogada de Thelma Fardin y se habló de un encuentro, un mensaje o algo con Darthés. ¿Qué acercamiento hubo o no hubo ninguno?", le preguntó Nati Jota, poniendo el tema sobre la mesa.

Sin vueltas, la abogada aclaró que estaba en un bar y tuvo un encuentro con una persona del entorno de Juan que le transmitió un mensaje del intérprete. "Con Darthés, directamente no. Fue con su mujer. Cuando salgo del baño del bar estaba su mujer afuera y me dice que estaban orando por mí. Y ahí me dice ‘soy la mujer de Juan Darthés'", relató.

Agostina Páez fue acusada de racismo en Brasil.

Luego, detalló el mensaje que recibió en ese momento. "Hola, Agostina, te reconocí y quería venir a hablarte para decirte que estamos orando por vos. Fuerzas", contó sobre las palabras que le transmitió la pareja del actor.

Por último, explicó cómo se conoció públicamente el episodio. Según indicó, todo salió a la luz después de que ella misma se lo comentara a su abogada, Carla Junqueira. Así, la joven buscó despejar dudas en medio de las versiones que habían comenzado a circular.