El adiós de Carlos Rottemberg a Luis Brandoni: "El último primer gran actor de una generación inolvidable"

El universo de la cultura nacional sigue conmovido tras la partida de Luis Brandoni, y fue Carlos Rottemberg quien aportó los detalles más profundos sobre su personalidad. La noticia generó un impacto total al conocerse que el actor mantuvo su pasión por las tablas hasta el último segundo, rechazando incluso sugerencias médicas para preservar su salud. El productor destacó que el intérprete es "el último primer gran actor de una generación inolvidable" y que deja un legado tan importante con personajes muy marcados en la historia, consolidándose como un artista que supo atravesar todas las generaciones.

El contexto de esta tensión nace de la indomable voluntad de Brandoni por seguir trabajando a pesar de sus 86 años. En diciembre pasado, ante la recomendación de Rottemberg de no hacer la temporada de Mar del Plata para estar cerca de sus médicos, el actor fue tajante: "Si no hago teatro me muero". Esta entrega absoluta a su oficio se complementaba con su rol como el gran defensor del autor nacional, priorizando siempre las obras de autores argentinos por sobre las piezas extranjeras, una bandera que sostuvo durante toda su carrera profesional.

La parte más explosiva de la jornada llegó al revelarse el "lado B" de sus costumbres cotidianas, que lo pintaban como un hombre de principios rígidos y tradicionales. Rottemberg lo describió cariñosamente como alguien "chinchudo" que, por ejemplo, sostenía que "si uno no se viste hasta con el saco no se puede desayunar en la casa", ya que consideraba incorrecto hacerlo en pijama. Además, su resistencia a la tecnología era total, afirmando que "el diario solamente se lee en papel", una muestra de su lealtad a los hábitos que forjaron su identidad.

El íntimo adiós de Carlos Rottemberg a Luis Brandoni: "Contaba las moneditas porque no le alcanzaba..."

Actualmente, el foco está puesto en la transparencia de su paso por la función pública, un tema que Rottemberg quiso dejar bien en claro para honrar su memoria. Recordó que Brandoni renunció a contratos lucrativos en televisión porque sentía que "no voy a poder desarrollar bien mi tarea de diputado", anteponiendo su deber legislativo al dinero. Incluso, reveló que mientras ocupaba su banca, el actor "tenía que estar ahí contando las moneditas porque no alcanzaba", llegando a pedir prestado a sus amigos para llegar a fin de mes, lo que resalta su ética inquebrantable.

Finalmente, el arrollador éxito de su trayectoria se explica por esa honestidad brutal con la que vivió, ya que "nunca fue de no discutir por lo que él quisiese". Lo sucedido en sus últimos días reafirma que se fue un hombre que defendió sus ideales con la misma fuerza con la que interpretó a sus personajes más queridos. El escándalo por el vacío que deja en la escena nacional apenas comienza, mientras el país despide a un artista que, con su saco puesto y su diario de papel, enseñó lo que significa la verdadera integridad.