Érica Rivas, tajante sobre el spin off de "Casados con hijos" con Flor Peña: "No me arrepiento..."

Semanas atrás, empezaron a circular versiones sobre un posible regreso de "Casados con hijos", esta vez con un spin off enfocado en Moni Argento y María Elena Fuseneco. Luego de que Flor Peña se pronunciara sobre esos rumores, en las últimas horas Érica Rivas rompió el silencio y no solo habló de la chance de un nuevo proyecto, sino que también se refirió al conflicto que tiempo atrás la enfrentó con sus ex compañeros de elenco.

Consultada por una eventual ficción junto a Peña, Rivas, quien habría impuesto una llamativa exigencia para hacer la ficción, fue clara y no confirmó nada. "No tengo idea, si vos sabés algo más... a mí me encantaría", lanzó, dejando abierta la posibilidad.

En ese sentido, también se refirió al personaje que la marcó en la pantalla. "Hacer María Elena siempre me gustaría, no creo que me llamen, pero siempre que pueda hacer ese personaje me va a encantar", expresó, reafirmando su vínculo con la recordada figura de la sitcom.

Por otro lado, Érica evitó dar detalles sobre los conflictos del pasado ligados a la versión teatral de "Casados con hijos" en 2023. "Hay cosas que ya hablé, pasó un montón de tiempo", dijo, bajándole el tono a la polémica.

El elenco de "Casados con hijos".

Además, sobre su ausencia en ese proyecto, fue tajante. "No me arrepiento, no tengo nada que ver porque no me convocaron", remarcó. En ese contexto, y sobre su relación con el resto del elenco, eligió la cautela. "No volví a hablar, me parece que estaría bueno que hablen con ellos", respondió.

Mientras tanto, las versiones sobre el nuevo formato siguen dando vueltas. Según trascendió, la historia podría enfocarse en la juventud de Moni y María Elena, antes de sus vínculos con Pepe Argento y Dardo Fuseneco. La posible producción, en tanto, se vería tanto en plataforma como en Telefe.