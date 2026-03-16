Fernanda Iglesias denunció que Yanina Latorre estaría vinculada al caso $LIBRA: "Una conversación con..."

La causa $LIBRA no solo sacude a la política argentina, sino que también empezó a salpicar al mundo del espectáculo. En las últimas horas, Fernanda Iglesias sorprendió al denunciar que Yanina Latorre estaría vinculada a la investigación por la criptomoneda y difundió supuestos chats con Mauricio Novelli que también conectarían a la conductora de "SQP" con Javier Milei.

Todo estalló el domingo, cuando la periodista utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de historias donde apuntó de lleno contra la mamá de Lola Latorre. Allí sostuvo que la mediática figuraría en material que está bajo análisis de la Justicia.

"Yanina Latorre aparece en la investigación por el caso Libra", lanzó Iglesias en su primer posteo. Luego agregó otro dato que generó ruido: "Se trata de una conversación con el imputado Mauricio Novelli donde ella le cuenta que habló con Milei y luego pautan unas publicaciones en Instagram".

Después de esa publicación, la panelista de "Puro Show" difundió supuestas conversaciones privadas entre Latorre y uno de los traders señalados en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, en las que también aparece mencionado Javier Milei.

Fernanda Iglesias apuntó contra Yanina Latorre. (Foto: Instagram/ @ferigleok).

Los mensajes difundidos dejarían al descubierto un presunto acuerdo entre la figura de América TV y Novelli vinculado a la promoción del proyecto cripto. En el intercambio se sugiere que Yanina habría aceptado realizar publicaciones en redes sociales a modo de publicidad. Incluso, el empresario le habría enviado un guión con las palabras que la mediática debía utilizar.

De igual manera, en otro tramo de la conversación la presentadora de "SQP" le consultaría a Mauricio por el pago de viejos servicios: "¿Lo del mes pasao de Lola y el mío cuando lo pagan?".

Los supuestos chats entre Yanina Latorre y Mauricio Novelli. (Foto: Instagram/ @ferigleok).

Además aparece la referencia que encendió las alarmas. Novelli le dice: "Recién vuelvo de Casa Rosada. Te quería llamar por algo, avisame cuando tengas 2", a lo que Yanina responde: "Bancame que estoy en el metro... Me hablo Milei el otro día. ¿Es por él?".

La conversación continúa con otra frase de el empresario que también fue replicada en redes: "Hablé con él recién ahí en Casa Rosada. Después cuando puedas me avisás y charlamos un toque. Tranqui, ningún apuro". A partir de ese intercambio, comenzaron a multiplicarse las preguntas respecto a las supuestas gestiones y sobre si la esposa de Diego Latorre tiene contacto con el presidente de la Nación.

Los supuestos chats entre Yanina Latorre y Mauricio Novelli. (Foto: Instagram/ @ferigleok).

De esta manera, el histórico enfrentamiento entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias vuelve a sumar un capítulo explosivo y deja flotando una incógnita que muchos se hacen en redes: si el escándalo cripto terminará también impactando en la farándula.