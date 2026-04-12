Lizy Tagliani se despidió de "La Peña de Morfi" con un tierno mensaje: "Un lugar donde fuiste feliz..."

Este domingo 12 de abril volvió "La Peña de Morfi" a la pantalla de Telefe. Sin Lizy Tagliani, la dupla está conformada por Diego Leuco y Carina Zampini, quien supo ser conductora junto al recordado Gerardo Rozín. Antes del inicio del debut del ciclo dominical que compitió por el rating con el programa de Juana Viale, Lizy envió un mensaje emotivo a los conductores. Y dejó en claro que su relación con el canal y la productora sigue siendo excelente.

"Un lugar donde fuiste feliz hoy vuelve a abrir sus puertas", escribió la conductora en su cuenta de Instagram, previo al debut de sus compañeros. La frase, corta pero cargada de sentimiento, se llenó de likes y comentarios de seguidores que la bancan incondicionalmente. Lizy no quiso hacer un escándalo por su salida, sino que eligió la vía de la buena onda y el agradecimiento.

"Gracias por estos dos años. Éxitos siempre para este programón con buena música, rica comida, muchas historias y, sobre todo, espíritu de domingo en familia", agregó. Con esas palabras, la conductora selló su etapa al frente del ciclo y le dio paso a la nueva gestión. Un gesto de grandeza que sus fanáticos valoraron muchísimo en las redes.

Carina Zampini y Diego Leuco son los nuevos conductores de "La Peña de Morfi". Al tratarse de un aniversario, esta temporada viene llena de sorpresas para festejar los 10 años que lleva al aire. Desde las redes de Telefe compartieron un video adelanto, donde se ve parte del equipo que estará este año: Santiago Giorgini, Nazareno Móttola, Pachu Peña, Pichu Straneo, Felicitas Pizarro y el Turco Husain.

"Volvemos con La Peña y cumplimos 10 años, necesitamos ideas", expresó Diego Leuco en el clip. Finalmente, Carina Zampini ingresó al estudio y celebró: "Estoy con La Peña hasta el fin del mundo". El estreno fue el domingo 12 de abril a las 13:00 hs, con artistas invitados de lujo. Destino San Javier deleitó con folklore, sumado al querido Chaqueño Palavecino. También estuvieron Valeria Lynch y Alejandro Lerner cantando sus hits, mientras que Ángela Leiva y Ráfaga le pusieron cumbia a la tarde.

Más allá de quién esté al frente, "La Peña de Morfi" sigue siendo ese programa dominguero que la gente elige para comer, escuchar buena música y pasar el rato en familia. Lizy Tagliani lo sabe y por eso prefirió despedirse con el pecho inflado de gratitud. Su mensaje quedó flotando en el aire del estudio, como un abrazo simbólico a los que siguen y un gracias enorme a los que se quedan en el camino. Porque en la tele, como en la vida, también se sale con clase.