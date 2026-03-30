El triángulo más polémico de la farándula argentina sumó un capítulo de alta tensión que mezcla aeropuertos, abogados y negocios cruzados. Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez vivieron una pesadilla en la terminal aérea al intentar partir hacia Estambul, quedando retenidos en suelo argentino por un error de papeles que nadie vio venir. La noticia generó un impacto inmediato, ya que mientras la pareja intentaba destrabar su situación migratoria, se filtró una movida comercial que hiere de muerte el orgullo empresarial de la conductora de Telefe, llevando la disputa personal al terreno de las góndolas y los millones.

Todo comenzó cuando el viernes pasado la actriz y el delantero del Galatasaray llegaron a Ezeiza con las valijas listas para instalarse en Turquía, pero el sistema les dio "rojo" en la cara. El conflicto se originó por la demora en la presentación de los permisos migratorios de los hijos de la China (fruto de sus relaciones con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré), lo que obligó a reprogramar el vuelo.

Mauro Icardi y la China Suárez sufrieron un revés en Ezeiza tras la millonaria contraofensiva judicial de Wanda Nara

En medio de esta espera forzada, estalló el verdadero escándalo: Icardi mantuvo un encuentro secreto con el empresario que posicionó a "Wanda Cosmetics" en el mercado, con el fin de crearle una línea de belleza a su actual novia utilizando exactamente la misma estructura que usó su ex.

La parte más explosiva de esta "venganza cosmética" es el frente judicial que Wanda Nara abrió ante el juez Hagopian, cansada de lo que considera provocaciones sistemáticas del jugador. La mediática no se quedó de brazos cruzados y solicitó multas que alcanzan los 250 millones de pesos por incumplimientos relacionados con las hijas que tienen en común, incluyendo inasistencias escolares y faltazos a las sesiones de psicología.

Actualmente, Mauro Icardi y la China Suárez permanecen en el país renegociando su salida hacia el exterior, mientras el proyecto de la nueva marca de maquillaje ya está en marcha para competirle directamente a las hermanas Nara. El conflicto dejó de ser un simple cruce de redes para transformarse en una batalla económica y legal sin precedentes en la historia de la farándula nacional. El escándalo apenas comienza y promete nuevos rounds en Tribunales, con una Wanda que, a diferencia de otras veces, esta vez no piensa perdonar ni un solo centavo de las multas solicitadas.