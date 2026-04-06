Romina Uhrig destapó el macabro plan de Solange Abraham para humillar a Andrea del Boca en "Gran Hermano": "Fue horrible..."

El universo de la televisión argentina quedó en llamas tras la explosiva confesión de Romina Uhrig en el living de Georgina Barbarossa, donde reveló el plan de Solange Abraham para desestabilizar a Andrea del Boca. La noticia generó un impacto total en la industria, ya que la ex diputada detalló cómo la influencer intentó utilizar a Brian Sarmiento para generar un momento de acoso e incomodidad extrema contra la actriz en plena cena de "Gran Hermano". Esta revelación abre una grieta sobre los límites del juego en la "Generación Dorada", recordando los tiempos donde las estrategias de convivencia rozaban lo prohibido frente a las cámaras de Telefe.

Todo comenzó durante un debate en "A la Barbarossa", cuando Uhrig decidió romper el silencio sobre lo que sucede en las sombras de la casa más famosa del país. Según el relato de Romina, la intención de Sol era forzar una situación de exhibicionismo para hacer estallar a la icónica protagonista de novelas. En medio de la incredulidad de Analía Franchín, Uhrig fue letal al describir la maniobra que buscaba humillar a la artista frente a sus compañeros: "Sol le dijo a Brian que en medio de la cena se toque delante de Andrea para ponerla incómoda. Eso fue horrible", disparó sin filtros la ex GH.

Romina Uhrig: "Sol le dijo a Brian que en medio de la cena se toque delante de Andrea para ponerla incómoda"

La parte más explosiva de la confesión de la entrevistada llegó cuando tuvo que aclarar los términos de la propuesta ante la sorpresa del panel. Al ser consultada sobre qué significaba específicamente que el exfutbolista "se toque", Romina no dio vueltas: "Que se masturbe", sentenció, dejando el estudio en un silencio sepulcral.

Para la ex concursante, este tipo de bajezas no forman parte del show, mientras que la propia Georgina Barbarossa aportó un dato clave sobre la postura del deportista ante semejante pedido: "Brian le dijo que no todas las veces", confirmando que la presión de Solange era una constante dentro de la convivencia.

Actualmente, el clima dentro de Gran Hermano está marcado por la tensión y las sanciones, especialmente tras los cruces entre figuras como Tamara Paganini y Pincoya. Mientras los fanáticos exigen medidas contra Sol Abraham por fomentar este tipo de conductas, la producción analiza si hubo más pedidos similares que no salieron a la luz.

El escándalo por este plan sistemático para incomodar a Andrea del Boca apenas comienza a generar repercusiones, confirmando que en esta edición de leyendas, la verdadera guerra no es por el rating, sino por quién sobrevive a las estrategias más oscuras del encierro.