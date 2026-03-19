Tras ser acusada de "viuda negra", Luciana Martínez romperá el silencio en el programa de Georgina Barbarossa

Luciana Martínez fue noticia en los portales luego de ser detenida por un presunto robo bajo modalidad "viuda negra". Con el correr de los días, la investigación avanzó, surgieron distintas versiones y la causa dio un giro, mientras sigue su curso en la Justicia. Ya excarcelada, la exparticipante de "Gran Hermano" romperá el silencio en el programa de Georgina Barbarossa.

"Decir que todo esto fue un mal sueño o más bien una pesadilla. No puedo hablar de la causa, pero bueno, viuda negra no soy, chicos", fueron las primeras declaraciones de Luciana tras recuperar la libertad. La exhermanita había hablado con "Los profesionales de siempre" (El Nueve), donde agradeció a su equipo legal y desmintió las versiones que circularon sobre presuntos encuentros sexuales a cambio de dinero o la retención de pertenencias como forma de pago.

Este viernes 20 de marzo a partir de las 9.30 horas, Martínez volverá a aparecer en televisión, más precisamente, en el programa "A la Barbarossa" (Telefe). Allí brindará una entrevista en exclusiva con Georgina Barbarossa para contar su versión de los hechos tras el escándalo que la tuvo en el ojo público desde el fin de semana pasado.

Luciana Martínez rompe el silencio con Georgina Barbarossa. (Instagram/@telefe).

En medio de la fuerte repercusión mediática, Luciana Martínez decidió romper el silencio y hablar públicamente. Según se anticipó, en el mano a mano contará "toda la verdad" sobre lo ocurrido y dará detalles de su situación judicial tras el episodio.

Cabe recordar que la ex "Gran Hermano" quedó envuelta en una causa judicial luego de ser arrestada por un supuesto robo a un turista en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, en un caso que inicialmente fue investigado bajo la modalidad conocida como "viuda negra".





