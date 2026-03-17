Luciana Martínez fue excarcelada y rompió el silencio tras la acusación de "viuda negra": "Fue una pesadilla..."

Este martes, Luciana Martínez recuperó la libertad tras haber permanecido 48 horas detenida en el marco de una causa que la investiga por su presunta participación en un robo bajo la modalidad "viuda negra". Hasta ahora había sido su abogado quien habló públicamente, pero tras la excarcelación la ex "Gran Hermano" decidió romper el silencio y dialogar con la prensa.

La bailarina fue denunciada por un turista extranjero, quien sostuvo que Martínez lo habría entregado o intervenido en un episodio ocurrido luego de una noche de copas. En esta instancia, el fiscal evaluó los primeros elementos y entendió que el caso encuadra, por ahora, como hurto. Esa calificación, que no implica violencia, permitió que el juez dispusiera su libertad bajo ciertas condiciones, entre ellas no interferir en la investigación, presentarse periódicamente ante el tribunal y no tener contacto con el denunciante.

Al salir, Luciana fue abordada por el equipo de "Los profesionales de siempre" (El Nueve) en la puerta de su casa y se mostró visiblemente movilizada. "Hola, corazón. Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a las personas que me siguen y me apoyan. Decir que todo esto fue un mal sueño o más bien una pesadilla", expresó.

Sobre los días que pasó detenida, destacó el apoyo recibido y su fe. "Sí, la verdad que yo creo en Dios, tengo mucha fe y, bueno, rezar sobre todo para que todo salga bien. La verdad que tengo un equipo de abogados que hizo que todo vaya bien y bueno, se los agradezco. Obviamente, el doctor Fesldin y el doctor Romero", aseguró la ex "Gran Hermano".

En cuanto a las acusaciones, fue contundente y evitó profundizar. "No puedo hablar de la causa, pero bueno, viuda negra no soy, chicos". También Martínez desmintió las versiones que circularon sobre presuntos encuentros sexuales a cambio de dinero o la retención de pertenencias como forma de pago: "No, es todo mentira. Gracias". Sobre el avance del expediente, cerró: "La causa, bueno, sigue, pero queda en manos de mis abogados".