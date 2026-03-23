Luciana Martínez habló tras ser acusada de "viuda negra": "Él se puso violento cuando supo que soy trans"

Tres días después de recuperar su libertad, Luciana Martínez se presentó en los estudios de Imbatibles por la pantalla de Crónica TV para dar su versión sobre el escándalo que la involucra en un presunto robo a un turista en un hotel de Palermo. En un mano a mano con los conductores "Rulo" Schijman y Melina Fleiderman, la modelo fue tajante: "No soy ninguna viuda negra ni ejerzo la prostitución".

Según el relato de Martínez frente a Schijman y Fleiderman, lo que comenzó como un "after" tras una noche en el boliche Makena, terminó en una situación de violencia extrema. Al llegar a la habitación en Palermo, el turista habría consumido tusi y cocaína, mientras que ella y su amigo Cristian Wagner solo bebieron champagne.

"Todo venía bien hasta que él descubre que no soy una chica cis. Ahí su actitud cambió totalmente, se empezó a enojar y se puso violento", relató Luciana. Según su testimonio, el hombre la tomó del pelo y de los brazos para intentar someterla a una práctica sexual no consentida: "Él me dio vuelta con fuerza, me agarró fuerte de los brazos y quería que yo le practicara sexo oral".

Piñas, mordiscos y el misterio del bolso en Palermo

La situación escaló cuando Cristian intentó intervenir al escuchar los gritos desde el baño. "El turista lo empujó contra la cama y lo empezó a morder en el brazo. Estaban muy cerca de la ventana y tuve miedo de que pasara una tragedia", recordó Martínez en Crónica TV, quien le pidió a su amigo que se fuera para intentar calmar al agresor ella sola.

Sin embargo, la justicia puso la lupa sobre el accionar de Wagner, quien fue detenido con un bolso que contenía el pasaporte, tarjetas de crédito y un reloj digital del estadounidense. Sobre esto, Luciana ensayó una explicación ante los conductores: "Él me dijo que se llevó las cosas para asegurarse de que yo también pudiera salir de ahí. Cuando vio la noticia al otro día, quiso ir al hotel a devolver todo".

"Normalicé el abuso por ser trans"

Entre lágrimas, la joven explicó por qué no realizó la denuncia por abuso sexual de manera inmediata: "Sigue habiendo mucho prejuicio. Yo lo normalicé porque ya me pasó otras veces que quise denunciar y se nos ríen o no nos creen por nuestra condición".

Actualmente, la causa tiene denuncias cruzadas. Mientras el turista asegura haber sido "dormido" y saqueado en su habitación de Palermo, Luciana sostiene que el hombre inventó el robo para tapar el ataque transfóbico. "Mi intención es limpiar mi nombre. La justicia actuó mal por discriminación", sentenció en el cierre de la entrevista.