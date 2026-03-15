Viviana Canosa, tentada para volver a El Nueve: "La llamaron para tener una reunión..."

Este domingo 15 de marzo, en el programa de "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) dieron una primicia bomba sobre el mundo televisivo. Los conductores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio contaron que Viviana Canosa fue tentada para volver a trabajar en El Nueve, canal donde supo ser figura.

"Tentada para regresar a la televisión de aire", anunciaron Pecoraro y Piaggio el enigmático de "El Run Run". Luego, los presentadores le dieron el pie al panel y a la audiencia para que intentaran adivinar quién era la famosa en cuestión.

Viviana Canosa fue tentada para volver a El Nueve.

Las pistas aportadas en el programa fueron las siguientes: "Mediática, conductora, periodista todo terreno. Señora que estuvo casada, mas ya no lo está, y es madre de una hija. Ha hecho publicidad. Las parejas de ella son famosas. Tiene una mirada penetrante, no pasa desapercibida".

Pero los indicios claves fueron el de color de su cabello, ya que es conocida por su cabellera pelirroja, y su edad, que pasó el rango etario de los 50 años. "Se va mal de todos lados", sumó Lío Pecoraro.

Finalmente, develaron al final del programa: "La llamaron de Canal 9 para tener una reunión con el directorio. La famosa conductora tentada para regresar a la televisión abierta es Viviana Mercedes Canosa".