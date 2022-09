Adam Levine, el cantante de la reconocida banda de pop Maroon 5, se encuentra en el centro del escándalo después que una influencer, llamada Sumner Stroh, revelara que engañó a su esposa, la modelo de Victoria´s Secret, Behati Prinsloo, con ella.

El polémico amorío no es el detalle más controversial del momento. La tercera en discordia mostró pruebas en las redes sociales que el artista le preguntó si podía llamar a su bebé por nacer como ella, ya que la modelo se encuentra embarazada de su tercer hijo.

En un video que ya acumula millones de visitas, la joven de 23 años compartió detalles de su romance con el artista de 43 años después que alguien a quien consideraba un amigo intentara vender la historia a medios estadounidenses: "Las personas intentarán llenar los vacíos con muchas suposiciones falsas. No siento que esté haciendo ningún favor teniendo en cuenta la forma en que esto salió a la luz. Es mucho para digerir, pero con suerte, al menos, la verdad puede hacer algo bueno".

El cantante de Maroon 5 habría engañado a su esposa con una influencer.

"Estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria's Secret. En ese momento, yo era joven, era ingenua y, quiero decir, francamente, me sentí explotada. De ninguna manera estoy tratando de ganarme simpatía. Y me doy cuenta de que no soy la víctima de esto. Yo no soy la que realmente sale lastimada aquí. Son Behati y sus hijos, y por eso, lo siento mucho", contó Sumner en el video.

Además, la influencer compartió los extraños mensajes que recibió de parte del músico, en los que le preguntó por su nombre: "´Ok, pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás bien con eso? Es en serio".

El cantante de Maroon 5, Adam Levine, quiere nombrar a su bebé como su amante

