Cuesta creerlo un poco, porque Luis Miguel siempre se mostró reticente a formalizar relaciones amorosas. De hecho, quienes conocen vida y obra del Sol de México saben bien que en todos estos años sólo ha sido la actriz Issabela Camil, su gran amor, la única con la que habría estado dispuesto en llegar al altar.

Pero, ya con 52 años, quizás el artista sienta deseos de tener una estabilidad amorosa. En las últimas horas, durante "El Run Run del Espectáculo" en Crónica HD un periodista mexicano aseguró que Luismi le pidió matrimonio a su novia, Paloma Cuevas, con quien inició una relación hace tan sólo unos meses.

El intérprete de "Hasta que me olvides" mantiene los detalles de su vida privada en total hermetismo y esto ha provocado que surjan un sinfín de rumores, algunos de los cuales fueron retomados a partir del estreno de su biopic en Netflix. En el programa "De primera mano", el periodista Gustavo Adolfo Infante señaló que hace tan sólo unos días el cantante le entregó un anillo de compromiso a la diseñadora: "Están preparando boda por todo lo alto, no sé si por la iglesia o no, pero podría ser una boda en España y otra en México. Lo puedo confirmar", aseguró Infante.

Luis Miguel con planes de casamiento para 2023.

Y no podía faltar el detalle morboso: resulta que Cuevas fue esposa hasta el año pasado del famoso torero Enrique Ponce, y atención: ambos fueron padrinos del mayor de los hijos que el cantante tuvo con Aracely Arámbula, Miguel, hoy de 15 años.

Pero, en medio del revuelo, otros medios han señalado que todo se debió a un rumor infundado: un internauta anónimo comentó en el perfil de la diseñadora en Instagram: "Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre". La propia Paloma lo negó y achacó el hecho a una suplantación de identidad.

Paloma Cuevas robó el corazón de Luis Miguel.

Los rumores sobre un romance entre la estrella del pop y Paloma Cuevas se desataron luego de ser captados en un restaurante de Madrid. Cuevas, de 49 años, estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Boston y, aunque se ha destacado como diseñadora, actualmente está enfocada en el negocio de mobiliario infantil. Estuvo casada por 25 años con Enrique Ponce, con quien tuvo dos hijas, Bianca y Paloma.

En julio de 2020 anunciaron su separación en medio de la pandemia por Covid-19, pero fue gracias al torero que conoció a Luis Miguel en 2003, en su casa de Acapulco, ya que compartían una gran amistad, motivo por el que fueron padrinos de uno de sus hijos. Tras su divorcio, el torero comenzó una relación con una joven universitaria estudiante de Derecho llamada Ana Soria.