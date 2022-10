El sábado 1ero de octubre, Margot Robbie y Cara Delevingne se encontraban cenando en un lujoso restaurante de La Boca hasta que se toparon con Pedro “Peter”Alberto Orquera, un fotógrafo. El reportero gráfico había sido contratado para sacarle un par de fotos a la pareja, pero el final no fue el esperado.

Luego de obtener el material necesario de la actriz y la modelo, dos amigos de ellas comenzaron a perseguir al argentino, insultándolo en inglés y demandando que elimine las imágenes, hasta generarle una fractura expuesta de codo y una hemorragia que lo asustó al punto de perder la conciencia.

Como consecuencia de la terrible golpiza que recibió, Orquera terminó hospitalizado. Desde su internación se mostró muy angustiado y desconcertado por la situación que vivió. Asimismo, aseguró que ya inició acciones legales a los agresores, al igual que a Margot Robbie y Cara Delevingne por ser partícipes.

"Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia", explicó el fotógrafo damnificado.

Margot Robbie y Cara Delevingne fueron acusadas de ser partícipes en la golpiza que recibió el fotógrafo argentino.

Por el momento, Margot Robbie y Cara Delevingne decidieron no hablar del tema y tampoco se disculparon con el reportero gráfico. Al parecer, el motivo de su viaje habría sido para conocer el Sur de Argentina, pero decidieron mantener un perfil bajo.

