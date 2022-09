Se confirma lo anticipado por esta sección, “ ATAV 2” se estrena en enero de 2023 mientras se supone que estarán terminando de grabar muchos intérpretes en noviembre (por contrato) y van a convocar figuras para los últimos episodios. Ya dijimos que los protagónicos van de Tony Gilabert, Justina Bustos, Fede D’Elia, Gloria Carrá, Juan Gil Navarro, Andrea Rincón, entre otros. Está pensada por Adrián Suar para llegar a los 125 capítulos y que ya tuvo las participaciones de Martín Bossi, Darío Barassi, José María Listorti , Silvia Kutica como la polaca, Gustavo Bellati, como Truman, y en drama Virginia Lago y Julieta Díaz. Va todo bien, más calmados todos, tras el anuncio oficial de la demora. Para el prime time de El Trece.

* * *

Final feliz para la temporada de Susana en el Enjoy de Punta del Este con “Piel de Judas” que cortó 13.800 tickets en su breve temporada, con localidades a 80 dólares de promedio. No hay vuelta atrás ya que fue la despedida de la estrella con el teatro, en cambio en televisión mantiene su contrato con Paramount-Telefe. La Gimenez vendrá en estos días a su mansión en barrio parque y tiene idea de viajar a Miami en cuanto pueda. Sus compañeros de “Piel de Judas”, Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo y David Masajnik ya están en sus casas de CABA. Habrá más novedades.

* * *

Enamoradísima de Rusherking, quien ya le avisó que está viajando a verla, todavía no está ok la “China” Suárez para la plataforma Star Plus. La actriz que canta, triunfando en este momento como modelo, y sin enterarse de los pasos de Wanda en “Quién es la máscara?”, tiene sus condiciones para dar el sí en la ficción. La idea original son unitarios tipo cápsulas cortas que grabaría con al gran Germán Palacios. No se trataría de un tema de dinero, sino de tiempos y viajes. Tiempos porque quiere seguir el camino de Lali en la música y viajes porque le importa entrar en el mercado español. Va por ahí.

* * *

Hoy en una casa quinta de Pilar, le tocó el turno a la Argentina con Marley para grabar “The Challenge”. Lo hicieron tras el final de las grabaciones de Inglaterra, a quienes los agarró justo la muerte de la reina piratinha, Isabel II. El domingo se hicieron las fotos y las promociones, con posteos de los participantes diciendo que tenían que dejar sus celulares fuera del estudio. Veremos si no se filtran fotos. El formato de The Challenge es de MTV, universal y cada país tiene su propio conductor. Aquí, Marley, saludó a los suyos, Sofía Jujuy Jimenez, Sofía Zamolo, Fernando Burlando, Lizardo Ponce y Rodrigo Cascón, por mencionar algunos , igual ya han salido. Luego, Marley va a Qatar.

* * *

Como en la mayoría de los programas, se empiezan a organizar para cubrir el Mundial. El caso de “Los 8 escalones” en que Guido Kaczka ni se plantea viajar, pero sí lo hará su jurado Martín Liberman, mientras Walter Nelson espera que la empresa deportiva que lo tiene contratado le pague los viáticos, y más allá de lo específico, Nicole Neumann está en la cola de los viajes. Si bien hace pocos días que volvió de Europa, su novia conviviente, Manu Urcera, no se quiere perder este Mundial en Qatar. Nicole, solo, no lo deja ni bajo el sol o la luna. Hace bien.

* * *

La productora “PECSA Fil” de Agustín Pichot, en sociedad con Disney, le dan marcha a la ficción de “Los espartanos”. Es la historia del equipo de rugby que nació en una cárcel y que ya tiene su documental. Terminan de elegir las locaciones, una de ellas en Segurola y Juan B. Justo. Los castings están a pleno con el director Sebastián Pivotto y la idea está en comenzar a grabar esta ficción en octubre. Hará una participación especial Pablo Rago en un personaje que dará que hablar. Hoja de ruta.

* * *

Luego de finalizar su labor en la serie “Nada” junto a Robert De Niro, Luis Brandoni se tomó breve descanso frente al mar. Después, cumplirá con su amigo Guillermo Francella para mínima participación especial en “El encargado 2” y pondrá su energía con proa en el teatro. Tiene idea de hacer una gran despedida como corresponde a un actor de su trayectoria y calibre artístico y reponer “Parque Lezama” con su también amigo el director Juan José Campanella. En eso están, aún sin firmar nada de nada.

* * *

Mañana por la noche en El Galpón de Montevideo, Nico Cabré y Mercedes Funes junto a Carlos Portaluppi y elenco hacen su función de “Me duele esa mujer” de Manuel González Gil. Tienen otra más mañana y el jueves regresan. La actriz, se va a quedar un tiempito en soledad, ya que su marido Cecilio Flematti está a pleno con el tema el Mundial y debe viajar por trabajo a varios sitios. Por lo demás, regresan al Multiteatro el jueves a la noche con entradas que llevan un 25% de descuento. Buena oportunidad para quienes no la vieron.

* * *

Unión de poderosos empresarios teatrales para producir el musical “Matilda, el musical” en el Gran Rex para junio de 2023. A cargo del espectáculo Ariel Del Mastro, genio en estos temas, mientras se abren castings en búsqueda de chicas de 9 a 12 años, cuya inscripción cierra a fin de mes. Luego de romper récord de taquilla en Broadway y Londres se presentará en la Argentina gracias al esfuerzo económico de muchos, Carlos y Tomas Rottemberg, Valentina Berger de GO Broadway, Mariano Pagani de MP y Pablo Kohlhuber y Fernando Moya de Ozono Producciones, las productoras más importantes de la industria que se unen por primera vez para llevar a cabo esta super producción. Cuesta fortunas, hay que decirlo.

* * *

Curiosidades del rating: el domingo aquí los cinco programas más vistos de los 7 canales que se captan en Capital y Gran Buenos Aires, primero “PPT” (Lanata), 10,2 puntos de promedio, “Quién es la máscara?”, 9,6, “Pasapalabra famosos”, 8,9, “La Peña” y “El último pasajero”, 7, y “100 argentinos dicen”, 5,8. El regreso de Juana Viale, 5,5, quedó en sexto lugar, en tanto destacaron, “El domingo estamos aquí”, 1,1,” La final de TC”, 2,4, “Vivo para vos”, 2,6, “LO mejor de editando” y “Querer sin límites”, 0,2. El acumulado del 1 al 18 de septiembre, Telefe, 8,3, El Trece, 5,9, América y Canal 9, 1,9, Tv Pública, 0,5, Net Tv, 0,3, y Net TV, 0,2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.