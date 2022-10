Tal como anticipamos, la tira de Polka que irá en el 2023 “ATAV 2” , ya está llegando al final de los últimos capítulos que en total serán 115. A esta altura del año, luego de que se viralizaran varias imágenes inéditas de la grabación , varios actores/actrices ya terminaron sus historias, pero la trilogía de Justina Bustos (Ana), Andrea Rincón (Mónica), y Jessica Bouchan, siguen adelante. Por supuesto, los que encabezan Federico D’Elia, Bustos y Federico Amador. Ya grabaron los humoristas Darío Barassi, Martín Bossi, José María Listorti y Roberto Peña, en tanto apuestan fuerte al español Tony Gilabert, cuya historia de amor gay es un homenaje al creador de la CHA, Carlos Jauregui. Salida al aire, prevista casi febrero del 2023 por El Trece.

***

Espectacular el show de Fito Paez en el Radio City de Nueva York, producido por Daniel Grinbank, como parte de la gira de “El amor después del amor” (se cumplen 30 años). Había muchos argentinos en la sala festejando junto con el rosarino, sobre todo cuando invitó al escenario a Elvis Costello. Una gira mundial que lo lleva el 13 a Venezuela y el 25 a Madrid, luego Barcelona, y demás ciudades. Aquí ya están vendiendo las entradas para el Movistar Arenas para el 7 y 8 de noviembre. Es probable que Netflix anuncie la serie antes de fin de año de cara a estrenarla en el 2023, en medio de los festejos.

***

Tras terminar la exitosa temporada de “Kinky Boots”, Fer Dente, quien además grabó para Disney en Brasil, buscó nuevo rumbos a su carrera. Tiene continuidad en televisión y en teatro, está contento con la marcha de “Regreso en Patagonia”, cuyo protagonismo comparte con Nahuel Pennisi y Franco Massini, y gran elenco como Cande Molfese, Laura Esquivel y Karina Hernandez ("El primero de nosotros") en el Metropolotan Sura. Figura de Telefe, debutará como director de una gran comedia musical “Heathers, el musical”, que va a coproducir la emisora para el teatro Opera en julio del 2023. De hecho están ya anotando para las audiciones.

***

Como dijimos Cathy Fulop no está dispuesta a engancharse con ningún trabajo, y de hecho rechaza ofertas para teatro y tele. Quiere dedicarse a acompañar a su hija Oriana Sabatini, en sus viajes para encontrarse con Dybala y en su carrera musical. Tan es así, que lo único previsto es viajar con Marley, las dos a Qatar, a vivir el Mundial, no por trabajo, ya que no van contratadas, sí con todo pago, pero no bajo contrato. Allá van a convivir con Lali Espósito, quien estará con su hermano, en el “Por el mundo Mundial”. Todos juntos y a pleno con el Seleccionado.

***

El director Ariel Winograd sigue grabando con producción de “Pampa films” la biografía autorizada de Guillermo Cóppola. El protagónico es de Juan Minujín, y hay personas cercanas a su vida que prefirieron no estar como Amalia “Yuyito”Gonzalez. Entre las participaciones especiales, además de Rodolfo Ranni como Enzo Ferrari, estará Gerardo Romano con el personaje que le alquila en barrio parque, en la calle Mariscal Castilla, la ex mansión de Mirtha a Maradona, que termina quemada. Está claro que será una versión light de Cóppola.

***

Acaban de llegar de Mar del Plata Fede Bal y su novia Sofía Aldrey, con quien mantienen plan de casamiento a largo plazo (fin del 2023), sin certezas aún. La pareja fue a grabar para “Resto del Mundo”, episodio que se verá en noviembre, se alojaron en el Provincial e intentaron mostrar el lado más cercano de “la feliz”. Los dos estaban entusiasmados. Por lo demás, Fede tiene que grabar 8 provincias para el programa de El Trece, hasta fin de año, que es cuando termina esta primera exitosa etapa como viajero. Ultimo dato es que el próximo “Resto del mundo” transcurre en Boston.

***

Ya grabado el final de “Quién es la máscara?”, programa que costó fortunas, pero que logró recuperar con los sponsors, . los largos cortes publicitarios, antes de saber quien se saca la máscara, Este jueves se verá la final en el que habrá un musical de apertura con Natalia Oreir. y los investigadore. Wanda Nara, Karina la princesita, Roberto Moldavsky y Lizy Tagliani. También tendrán compañía los finalistas, entre quienes estarán Brillito (el unicornio), Therry, el perrito que eliminó a Guillermina Valdes, y Nieves, la leoparda. Van a cantar con cantantes invitados que les harán la segunda. Telefe está conforme con la performance, aunque los números no fueron los esperados. Insisten en descartar una segunda, pero nadie te lo va a firmar, hasta ver los números de “Gran Hermano”. Que dicho sea de paso al estar gratuito las 24 horas por Pluto, las audiencias se van a dividir. Obvio.

***

Ya tienen los pasajes para el domingo 23 a la medianoche , cuando termine la función de “Yo soy mi propia mujer”, para viajar a España Julio Chavez y Ricky Pashkus. Protagonista y director de la película “Cuando la miro” que filmó con Marilú Marini, y Pashkus el productor, viajarán a Valladolid para que participe en el festival de cine. Se quedarán apenas unos días, ya que Chavez vuelve para la función del viernes siguiente (28) en el Metropolitan. Dicho sea de paso, muy conformes con la boletería de este fin de semana XXL. Todo funcionó bien.

***

Ayer a las 14 Carmen Barbieri, cual Sarmiento, fue a grabar en feriado su participación en “Los 8 escalones” con Guido Kazcka. Lo hizo junto a Soledad Solaro (los lunes no va Nicole) y Guillermo Cóppola. La Barbieri, hay que decirlo tiene una energía increíble ya que hay que tener que cuenta que el domingo estuvo en el final de “Drácula” en el Movistar Arena y antes de “Los 8 escalones”, condujo en el cable “Mañanísima”. Encima super simpática con Patricia Sosa y la Tigresa Acuña que estaban de invitadas.

***

Curiosidades del rating: el domingo el top cinco de los más vistos “Pasapalabra famosos”, 9 puntos de promedio, “Quién es la máscara?”, 8,1, “PPT (Lanata)”, 7,8, “El último pasajero”, 6,8, y “La Peña de Morfi (con China Suarez)”, 6,5. En América destacó “La noche del domingo”,1,1, “TV Pública”, “La final de TC”, 2,3, Net Tv”Lo mejor de editando”, 0,3, y Bravo, “Querer sin límites”, 0,1. En el final “Resto del mundo”, 4,5, segundo en esa franja, donde “Modo selfie” y “Knock out”, 0,7. Los promedios de la jornada Telefe, 6,7, El Trece, 4,4, Canal 9, 1, América, 0,9 y Tv Pública, 0,6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.