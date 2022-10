La maquinaria “ Gran Hermano” se está moviendo y se hace sentir. Encima de todo (y que no desmienta), Santiago del Moro ya tiene sabida la letra de quién es quién de los 18 participantes. Se supone que la salida del reality sería el 17 de octubre, día emblemático para el país, y marcaría el ingreso a la Casa. Cuando se dé el primer eliminado, los lunes la confesión, martes prueba de líder, nominación los miércoles, jueves repercusiones, viernes fiesta, sábado palabras de los ex participantes que “analizarán”. Entre ellos, Marcelo Corazza, Gastón Trezeguet, Ximena Capristo, Gustavo Conti, y se sumaría Marcelo Polino. En la lista de actividades brilla por su ausencia la palabra “trabajo”

* * *

Gente cercana a China Suárez cuenta -para que se sepa- que se está divirtiendo mucho con el circo WandaIcardi, se ríe en lógica venganza, pero lo que no le habría caído bien es la pregunta de Juana Viale a su enamoradísimo Rusherking: “¿Qué dice que está con un bebito como vos?”. El chico salió con todo y le mandó: “¿Y vos nunca saliste con uno más chico?”. Mutis. El punto es que este domingo la ex de Vicuña se toma la súper revancha, y desde la vereda de enfrente, en “La Peña de Morfi”, va en un mano a mano casi “confesiones de primavera” con su ex catequista, Jey Mammón. Además, en el programa estará el gran Diego Torres, protagonista en España de “Dúos increíbles” en RTVE, haciendo dupla con una cantante muy joven. Hay nombres legendarios que participan. Linda ensalada.

.

* * *

Tras la foto de Laurita Fernández con su productor de “Bienvenidos a bordo” Claudio Brusca, la conductora lo dio como un momento sexy, pero no noviazgo. Curioso porque la también bailarina suele ser más clandestina en los romances: alcanza con recordar sus inicios con Fede Bal, y la que se armó. Si bien hubo movida, no fueron muchos los que le creyeron, y si dice que no, bueno, es que un beso no te sella en el tiempo. Uno o varios. Eso sí, en El Trece están conformes con su labor, no la van a levantar. Tampoco en La Plaza con “El método Gronholm”, con Benjamín Vicuña, el chileno cool.

* * *

Luego de cerrar con enorme éxito las largas temporadas de “Una semana nada más” en el Ópera, Nico Vázquez ya a está a pleno con el espectáculo que será el boom del 2023, “Tootsie”. Producido por Gustavo Yankelevich, Preludio (Paul Suar) y el propio Vázquez, comenzarán en el verano del 2023 a finiquitar elenco. El director es el mismo, Mariano Demaría, y como es de imaginar, va a dejar poco para repartir. De hecho “Inmaduros”, que como dijimos vuelve el primer viernes de enero del 2023, termina en abril en el Nacional. También cierra su estadía exitosa.

* * *

Increíble lo que el tiempo y los medios lograron con Guillermo Coppola, de haber sido acusado como la “perdición de Diego”, a ser el tertuliano simpático, lleno de anécdotas al que se le perdona todo. Tanto es así que trabaja con Guido Kaczka -de imagen impoluta si las hay- en la radio, y ahora lo convocó para un reemplazo en “Bienvenidos a bordo”. Será por diez días, en tanto un talento como el director Ariel Winograd está grabando con Pampa Films su vida, muy simpática seguro, con un actorazo como Juan Minujín. Encantadora manera de que nuestras expectativas éticas se acomoden según pasan los años.

* * *

Con la llegada de “GH” a Telefé, Marley podrá descansar un toque, dicen que se va a su casa de barrio cerrado de Pinamar, ahora lo que es seguro es que no podrá estar en el doble casamiento de su amiga Flor Peña. Tal como anticipamos, el próximo 8 de noviembre viaja a España con Damián Betular y Humberto Tortonese. Claro que Marley viaja con Mirko, su hermano y su productor Fede, quien por fin “volvió al hogar”. España la tienen bien recorrida, pero hay que respetar los canjes, sobre todo cuando vienen de arriba. Primera parada de “Por el mundo Mundial”.

* * *

Ya grabó Fátima Florez en Estudio Mayor el programa de “PH (Podemos hablar)” con Andy Kusnetzoff. La actriz-imitadora, quien debuta en Carlos Paz el 28 de diciembre, se sorprendió con el tiktoker Tuli, que es empleado en Luzu Tv. Su patrón es Nico Occhiato, aunque nadie le preguntó cuánto ganaba, pregunta necesaria en estos tiempos en que muchos/muchas en radio tienen que trabajar gratis. También Matías Martin, compañero de Urbana; Silvina Escudero, próxima huésped de “El hotel de los famosos”. Y el policial de cada día con Paulo Kablan.

* * *

Muy pocos se presentaron en la Feria de Turismo dedicada a promocionar los espectáculos de Carlos Paz en la temporada 2023. Estuvieron haciendo lo suyo Fátima Florez, quien cada vez que va la rompe, el de la revista “Cocodrilo”, Omar Suárez, y chau. Se supo por otro lado que Peter Alfonso, socio en sus shows, va al Del Lago junto a Camilo Nicolás y Pachu Peña. Como ya mencionamos “Sex”, Flavio Mendoza eterno, Locho y su novia, Cacho Garay, el Oficial Gordillo (que la rompe). Se irán sumando a medida que pasen los días, y saquen bien los costos. Aunque los de Carlos Paz lloran cuando llueve, y no comparten cuando hay sol.

* * *

Felices los marplatenses con la decisión de Abel Pintos de instalarse en el Tronador de esa ciudad con “Abel en concierto” los lunes, martes y miércoles a partir del 2 de enero del 2023. Ya colocaron la marquesina, y tiene la misma prensera que Javier Faroni, conoce bien la plaza. Y cerca de fin de año “Drácula” es otro confirmado en Mar del Plata en el Radio City. Por el lado de Carlos Rottemberg, que va a cuidar el precio de las entradas, irá “Perdidamente” (Benedetto-PicchioKarina K-Sosa-Ortega); “Laponia”, éxito aquí con Jorge Suárez; “El divorcio” (Castro-Rago-Pérez-Conte), Radagast y Gabriel Rolón. Es parte de un menú que incluirá muchos shows los lunes y martes, y visitas sorpresas.

* * *

Curiosidades del rating: Telefé ganó el martes con 8.4 puntos de promedio; El Trece, 6.7; América, 2.3; Canal 9, 2.2; TV Pública, 0.6; Net TV, 0.3, y Bravo, 0.2. Los cinco más vistos: “Los 8 escalones”, 11.5; “Canta conmigo ahora”, “Zuleyha” y “Telefé noticias”, 9.1; “¿Quién es la máscara?”, 8.8; “El noti de la gente”, 8.6, y “Génesis”, 8.5; el duelo “LPA”, 1.9, versus “La hora exacta”, 1.4, y “Los Premios Cóndor”, 0,7. Le fue bien a “LAM” con Nico Occhiato, 3.0, versus “Bendita”, 4.0, y “A la tarde” , 2,4, mantiene liderazgo frente a la TV Pública “Todos estamos conectados”, 0.5, y Canal 9 “El sueño de tu casa”, 1.3. Antes, en el 9, Darío Lopilato y Franco Torcchia conducen “Flechazo, amor oculto”, 1.6, pierden con “Intrusos”, 2.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.