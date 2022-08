Las cinco top del freestyle urbano parecen ser Lali Espósito (encabeza), Tini Stoessel, Nicki Nicole, quien estuvo promocionando su disco en España, Emilia Mernes, súper requerida en publicidad, y María Becerra (ex de Rusher King) aquí en nuestro país. Hace días grabaron un video juntas Lali y Nicky Nicole (no salió todavía), dicho esto, que las colaboraciones no son gratuitas, “de onda”, son acuerdos de las compañías que incluyen además publicidad y cantidad de escuchas que logre el tema. También Lali lanzó un tema nuevo con Rels B, jugando al misterio de sí o no. Por ahora Lali no graba “La Voz”, el sábado se presenta en el Movistar Arenas de Uruguay. Con entradas desde 50 hasta 100 dólares, y más. Increíble lo que facturan.



* * *

Bien lejos de resolverse está la cuestión de las marcas de Diego Armando Maradona, que siguen a favor de la empresa de Matías Morla “Sattvica S.A”. Así, en los Estados Unidos está registrada desde el 1 de mayo de 2018 por Sattvica S.A. bajo No. 5456112 en las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (que cubren una larga lista de productos o servicios), salvo en lo que se refiere a vinos. La marca figura registrada a nombre de Viviana Beatriz Quesada Terrazo, domiciliada en Buenos Aires, el 12 de febrero de 2013 bajo No. 4287671. Cabe recordar que les rebotaron a Dalma y Gianina el registro de la imagen de Diego de los ’80, la palabra” D1OS" en la clase 25 (que abarca ropa y calzado) y "DIEGO(10) y firma autógrafa de Diego Armando Maradona. Incluso presentada a nombre de los cinco herederos. En Italia la marca Maradona se estaría usando para vinos, habría que investigar quién es el que tiene los derechos de la marca Maradona para vinos en ese país.

* * *

Tal como anticipamos, Martín Bossi, protagonista del éxito “Kinky boots” en el Astral se despide el próximo domingo 28 de la comedia musical que está siempre creciendo, y como es imposible seguir sin él, la obra cumple su ciclo. Sucede que le espera el director Marcos Carnevale para grabar “Amores inesperados” que irá a la plataforma Star Plus, y se va a rodar de noche. Hasta ahora el elenco confirmado es Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler, Julieta Cardinali, Patricia Palmer, y Osvaldo Santoro. Tiene para varias semanas de trabajo Bossi, antes de comenzar a armar su show para el teatro Mar del Plata en la feliz de 2023.

* * *

Avanza con felicidad el romance de Lizy Tagliani y el mendocino Sebastián Nebot, quien la apoya en sus ganas de ser mamá. Y en todo porque el chico acá está sin trabajo y está buscando dónde insertarse. Por ahora están viviendo en El Pato, cercano a La Plata los fines de semana y habitan un departamento en Belgrano, en virtud del teatro de Lizy “Los Bonobos” en el Lola Membrives. Se llevan muy bien juntos, en tanto Lizy es vecina de Karina La Princesita, suelen compartir mates y ahora van a ser compañeras en el reality “Quién es la máscara?”. Hay amistad en la televisión.

* * *

Con seis funciones a pleno durante septiembre en el Movistar Arena, Fito Paez que, dicho sea de paso en fila 4 Sección “C” cotiza en $ 99.645, buen precio para recibir la primavera, sigue también en el exterior. En España agotó, dentro de la gira que conduce Daniel Grinbank, hombre de experiencia en el manejo de los artistas. Por lo demás, su ex y madre de su hija Margarita Romina Richi, debutó como directora teatral con Leonora Balcarce en La Plaza, donde está viernes y sábado a las 19 con “No me dejes con amor o sin él”. Y continúa en “Sex”, complicada con las tres funciones de los fines de semana. Pero, se la gana.

* * *

Se quedó solo en Córdoba Pepe Cibrián Campoy luego de un par de días que compartió con Nahuel, todavía sin firmar la reconciliación, sí mejoró la situación. Por todo el escándalo Pepito tuvo que tranquilizarse y su refugio fue el trabajo con los actores cordobeses de “Dorothy”que estrenará el 27 de octubre en la Sala de las Américas. En cuanto a “Drácula”, el jueves se presenta en Morón, y el domingo en Canning, y Pepe sigue cobrando sus regalías, via contador-auditor. Vuelve a fin de esta semana.

* * *

Mientras Pepe Cibrián padece su disfonía luego de tantos días complicados, su socio en “Drácula” Ángel Malher paseó por Miami, adonde suele ir muy seguido. Ahí estuvo también el productor de la comedia musical hoy número uno en recaudación en gira, Leonardo Cifelli, quien viajaba ayer a Washington para ver el show de Lady Gaga. Hay quienes opinan que va en modo trabajo a ver si le cierran los números. Difícil.

* * *

Se verán los cambios fuertes en el programa de Marcelo Tinelli. Sus productores están al servicio de los requerimientos de Cristian Castro a diferencia del El Puma Rodríguez, que no molesta. Alcanza solo con el tema del color de su pelo para cada grabación de “Canta conmigo ahora”, parte de su look. Sin embargo el hijo de Verónica no va a estar en los programas del lunes y martes próximos ya que tuvo que viajar, cosa que sucede con los artistas de afuera. Y vuelve, claro, en tanto, El Puma parece estar super tranquilo, casi no sale de su predio en el Hilton Pilar, y tampoco se mete a hablar de nada. Esto, después del problemón que tuvo al referirse a la salud de Julio Iglesias, de quien se sigue hablando en España.

* * *

Enloquecidos quedaron Jey Mammon y Jessica Cirio en La Peña de Morfi con la cantante Maggie Cullen, quien el año pasado fue semifinalista de “La Voz”. Le ponen fichas porque parece que viene muy bien no solo en talento sino en seguidores, termómetro de estos tiempos. Tras haber agotado localidades en el Xirgu donde se vuelve a presentar este viernes y sábado, la invitó la banda de la Peña “Dos más uno” para que cante con ellos en La Plata, harán un concierto todos juntos el 30 de septiembre. El dato de color es que el recordado Gerardo Rozín la tenía como una de sus cantantes preferidas. “La Voz” ayuda bastante.

* * *

Curiosidades del rating: imbatible el domingo “La Voz”, 14, 7 puntos de promedio, ganador cómodo en su franja, “PPT”: 10,8, “Resto del mundo”, 5, “La noche del domingo”, 1,1, “Knock out”, 0,7, “Documental”, 0,4, y “En nombre del honor”, 0,2. Antes, “Pasapalabra famosos”, 9,7, “100 argentinos dicen”, 6,9, “Vivo para vos”, 1,6, y “Desiguales”, 0,4. En tanto “La peña de Morfi”, 5,5, primero en todas sus horas, le hizo frente “Cine shampoo”, 4,7, y quedó “El último pasajero”, 6,2, entre “Cine Shampoo”, 7,2, y “100 argentinos dicen”. El día lo ganó Telefe, 7, El Trece, 6, Canal 9 y Tv Pública, 1,1,América, 0,6, Bravo TV, 0,2, y Net TV, 0,1. En el prime time acumulado hasta el domingo pasado Telefe lleva ventaja de 2 puntos sobre El Trece, 10,9 contra 8,9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.