El tema de la salud del genial Antonio Gasalla sigue siendo motivo de preocupación por sus problemas de memoria, que se acentúan. Días pasados lo llamó el actor y asistente que trabajó con él durante décadas, Sebastián Borras, y no lo reconoció. Esto también genera sus dificultades con temas económicos, como las altísimas expensas que tiene que pagar por los dos pisos que posee en la calle Uriburu, más el ABL y todos los gastos. De hecho, no arregló la mediación con su ex mucama Nélida, quien estuvo varios años a su servicio. Y según parece está muy solo en ese domicilio. Complicado.

Parece estar de moda Federico Barón, el hermano de Jimena, ya que además de la ficción sobre Guillermo Coppola será parte de “El hotel de los famosos” junto a Alejo Ortiz, Mimi, la del Tirri, Erica García, Delfina Pérez Bosco, Fernando Carrillo, Emiliano Rella, Marian Farjat, Tony Coggi, Abigail Pereira, Charlotte Caniggia, Flor Moyano y Bautista Arameo. Faltan tres en la última confirmación, cuando en menos de 15 días comienzan el aislamiento en Cañuelas. Sus sueldos son mejores que los partis de “GH” (que no cubren la canasta básica), aunque muchos no lo hacen por dinero. Luego del aislamiento, se empieza a mover el hotel con los gerentes, y por supuesto los conductores Carolina “Pampita” Ardohain y Chino Leunis. La idea es que haya nuevos juegos, y por supuesto que la producción estará mirando con lupa los números de “GH”.

Tras el éxito de llevar a China Suárez en cálido diálogo con Jey Mammón a “La Peña de Morfi”, por más que no habló ni de Wanda Nara ni de Icardi, le darán más protagonismo a este formato. Así, ya invitaron a Leo Sbaraglia para un mano a mano con Jey, esta vez, sin límites. La idea es hablar de la película “El gerente”, que protagonizó con Carla Peterson y estrena en la plataforma Paramount+ el próximo 20. Por otra parte, Juan Martín Rago (su nombre real) tiene desde el año 2016 su seudónimo registrado en la clase 41 (espectáculos) y en la clase 38 (comunicaciones, producciones de radio y televisión y explotación de sitios de internet). Se ve que está pensando nuevos negocios.

Pese a la resistencia a confirmar el elenco de “Sex” en Villa Carlos Paz, sostenemos que siguen en carrera Andrea Ghidone, Iliana Calabró, Juan Palomino, y falta confirmar figuras. La producción y coreografía también son de Matías Napp, dirección de José María Muscari, y hay que decir que los sueldos (algunos van a fijo, otros a porcentaje) son más que interesantes. En este caso, pagan también alojamiento (que es carísimo) y viáticos. La sala hasta ahora es la del Melos, y se bajó Alejandro Paker, contratado por Disney para una ficción. El costo de las entradas estará cercano a los $5.000.

Se viene una polémica a caballo con la serie “Coppola, el representante” que dirige Ariel Winograd y protagoniza Juan Minujín, producida por Pampa Films para Star+. En principio vale decir que todos los personajes que aparecen tienen que firmar autorización y cobrar derechos. Así, ni Claudia Villafañe, ni Dalma ni Gianinna podrán figurar en los capítulos en los que ya arreglaron con Roxana Randón para ser la mamá de Guillermo Coppola y Agustín Sullivan, quien interpreta a Carlitos Menem Jr. (¿qué dirán Zulema y Zulemita?). Falta saber quién asumirá el papel de Diego Armando Maradona, cuyos herederos también tienen algo que decir con el tema imagen. Con Karina Rabolini no habrá problemas ya que la hace Mery del Cerro; a Daniel Scioli, Federico Barón, como contamos antes. Va a dar mucho que hablar.

Con el final de esta noche de “¿Quién es la máscara?”, donde estarán de invitados para cantar como padrinos de los tres finalistas, Soledad, Alejandro Lerner y Joaquín Levinton, las máscaras que quedan en juego son Brillo, el unicornio, Therry, el perrito y Nieves, la leoparda. Ya de cualquier forma los investigadores están liberados desde hace días, Karina la Princesita pensando en su show, Wanda en sus negocios y en volver a Turquía, Moldavsky tiene pedidos de shows de aquí a fin de año, y Lizy sigue con “Los bonobos”. Este domingo ya sin la Máscara, “Pasapalabra famosos” sale a las 21.15.

Se están armando los elencos que se ubicarán en Mar del Plata en la temporada 2023, falta cerrar algunos. Tenemos “El divorcio” con Luciano Castro, Pablo Rago, Carla Conte y Natalie Pérez, que van a estar en el teatro Mar del Plata a partir del 27 de diciembre. Castro está buscando para alquilar en el mismo sitio que el año pasado, ya que además Sabrina, su ex, va con “Desnudos”, con lo cual tendrá a los chicos. Y Rago quiere una casa para viajar con su pareja y sus mascotas. Hasta ahora el costo de las entradas es de $4.000. En general en Mar del Plata estarán entre 3.500 y 4.500, salvo “Drácula”, que es la más cara, por más que habilitarán las que tengan peor vista a un precio más económico. Es la obra que más recaudó en este regreso, tanto en el Luna Park como en el Movistar Arena. Y libre de impuestos.

A sus 83 años, Betiana Blum, quien se luce en “El buen retiro” y grabará una participación especial con Martín Bossi en “Amores inesperados”, cambió la sala del Astral por la más pequeña del Broadway en CABA. Así, mantiene vigente la obra “La pipa de la paz” con Sergio Surraco, con idea de hacer pie en la costa y seguir durante en verano por todas las ciudades veraniegas. Increíble la energía de esta actriz, cuya alegría de estar en los escenarios supera la de gente mucho más joven. Se la banca, incluso con tacos.

Curiosidades del rating: lo más significativo del martes es que “Canta conmigo ahora”, 9.7 puntos de promedio, le ganó cómodo a “¿Quién es la máscara?”, 8.2, si bien Tinelli heredó un buen piso de “Los 8 escalones”, 11.2, que fue lo más visto. Los informativos de las 20/21, “Telefé noticias”, 10.2; “Telenoche”, 7.6; “Telenueve central”, 3.1; “América noticias”, 1.9; “TV Pública noticias”, 0.4, y “Reperfilar”, 0.3. Antes, “Ariel en su salsa”, 6.4, vs. “Socios del espectáculo”, 4.3, y muy cerca “Flechazo, amor oculto”, 2.1, vs. “Intrusos”, 2.3. Ganó el día Telefé, 8.6 puntos de promedio, superando al Trece en +1.8; Canal 9, 2.4; América, 2.3; TV Pública, 0.4; Net TV, 0.3, y Bravo, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.