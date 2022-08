Con la ventaja que Telefé tiene con el final de “La Voz Argentina”, cuyos vivos comienzan el jueves 25 de agosto, la pegada de “Génesis” y los dos realities que lanzan -”¿Quién es la máscara?” y “Gran Hermano”-, no se apura nadie. Así, Natalia Oreiro, atenta a cada detalle, busca con extremo cuidado su vestuario. Es que la semana próxima se harán las grabaciones más fuertes de “¿Quién es la máscara?”, y tiene que tener looks distintos cada día. Va con su vestuarista al camarín espectacular de Martínez, donde grabarán. Por su lado, Wanda Nara, lógico, tiene un vestuario compuesto de marcas tipo Vuitton, Saint Laurent, etc., y es otro elemento atractivo para el rating. Más los 24 famosos escondidos.

***

La historia de las marcas relacionadas con Diego Armando Maradona no tiene fi n. Más allá de la guerra Sattvica S.A. versus herederos legales, se suman otros anónimos con ocurrencias, de las que algunas pasan sin oposición. En el Boletín del 13 de julio se publicó la solicitud de registro de la marca “The Hand of God” que pide una persona de apellido Piccaluga bajo Acta Nº 4.135.477 en la clase 25 (ropa y calzado). El 12 de agosto venció el plazo para presentar oposiciones y, curiosamente, a Sattvica, que tiene registrada la marca “La Mano de Dios” en esa misma clase, se le pasó. Se ve que Matías Morla no estuvo atento al tema, ya que la frase en idioma inglés “The Hand of God” y “La Mano de Dios” significan lo mismo.

.

***

Tal como dijimos, el sábado 3 de septiembre El Trece pondrá en el aire el programa a beneficio de Unicef que conducirán Guido Kaczka y Laurita Fernández, ambos de la misma productora, Kuarzo. Van a pasar todas las fi guras del canal, y pondrán en marcha el mecanismo histórico de juntar dinero a través de las redes, teléfonos y visitas. Es casi seguro que Mirtha se guarde para salir en su momento en “La noche deà”, como corresponde a la estrella viva más legendaria de la televisión argentina.

***

Se encuentra en Puerto Rico el director Marcos Carnevale, ya que su versión de “Elsa y Fred” la rodó con actores de allá y se estrena en la tarde. Vuelve el domingo, ya para ponerse las pilas con el gran desafío de la versión cinematográfica de “Más respeto que soy tu madre”, que dirigió, producido por Nacho Laviaguerre y Pampa Films. La protagonizan Florencia Peña (Mirta Bertotti, el protagónico que hacía Antonio Gasalla), Diego Peretti, Ángela Torres, Guillermo Arengo y elenco. El guion que trabajó Hernán Casciari no tiene nada que ver con la versión teatral que adaptó y registró Antonio Gasalla. Carnevale estrena el 8 de septiembre.

***

Confirmó Florencia Peña lo adelantado por esta sección: se baja de la obra “Network” en el Coliseo el próximo 2 de octubre. Queda el elenco que encabezan Coco Sily y Pablo Rago, más Eduardo Blanco, esperando que se logre tener un reemplazo para que la obra no baje de cartel. El productor que invirtió fortunas, Ariel Diwan, tiene alquilado el Coliseo por dos años, razón por la cual necesita continuar. En principio, ya tuvo el no de varias actrices, y ahora se suma el de Fátima Flórez, quien lo pensó, pero tiene comprometidos los shows de “Fátima es camaleónica”, los de gira y los del teatro Metro de Montevideo, al que se sumaría (lo están negociando) el del Enjoy en Punta, donde no estaría sola, en octubre (14,15 y 16).

***

En un estudio de grabación de Palermo se reunieron Mercedes Funes, Ángela Leiva, Rochi Igarzábal, Hilda Lizarazu, Laura Azcurra, entre otras, para buscar el real parecido de la gran Tita en una versión de “Se dice de mí”. Con dirección de Valeria Ambrosio (“El beso de la mujer araña”), se grabará a beneficio de la Fundación Favaloro y lo emitirá la TV Pública. Se está realizando en estos días para emitirlo en homenaje a la Fundación creada por el doctor René Favaloro.

***

Mientras esta noche arranca con “los vivos” de “La Voz” ya en la recta final del reality, Marley disfruta con el fanatismo de Mirko por Paw Patrol. El chiquito invitó a sus amigos del cole alemán al estreno de la película, siendo la primera vez que iba a un cine. Enloquecido. Estuvieron Marcelo de Bellis con su hijo menor, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, Agustín Sullivan, y Manuela Pal con su pequeña. Fue en el Norcenter en Martínez, en la avant premiere de la joya de Nickelodeon.

***

En el ranking teatral porteño, siguió liderando en la semana del 16 al 21 de agosto “Inmaduros”, con Adrián Suar y Diego Peretti en El Nacional, con cinco funciones y 5.000 espectadores. Segunda es una producción de Suar y Rottemberg, dueño el Liceo: “Piaf”, con la entrada más cara del teatro de arte ($7.500) y en tercer lugar, “Kinky Boots” en el Astral, que baja a fi n de mes. En el cuarto lugar, “Los bonobos” y en el quinto, Roberto Moldavsky, en el Nuevo Apolo. Esto es de cara a la recaudación, pero es increíble el fenómeno de “Inmaduros”, que no para.

***

La lista de actrices y actores argentinos instalados en España va desde Miguel Ángel Solá, Darío Grandinetti y Nico Scarpino (con suerte diversa) hasta Laura Laprida, a quien le va muy bien en Madrid. Solá, que aquí no tiene trabajo, lleva tres décadas en España y, ahora separado de Paula Cancio, pero con buen vínculo por su hija Adriana y trabajando juntos en “Doble o nada”, se alquiló departamento en barrio obrero. Muy apoyado por la compañía Tío Caracoles y Ana Belén Beas, espera poder estrenar en invierno español la obra de Manuel González Gil, “Palabras prestadas” (unipersonal). A sus 72 años la sigue peleando y no baja los brazos.

***

Curiosidades del rating: el miércoles “La Voz”, 14.6 puntos de promedio fue lo más visto, “Canta conmigo ahora”, 9.7; “LPA” y “La hora exacta”, 1.3; “Fútbol ATP”, 1.0, y “El señor de los cielos”, 0.6. Antes, “Génesis” (ya instalada), 14.1, superó al final de “Fugitiva”, 12.6; “Los 8 escalones”, 10.9, e “Imperio”, 0.6. Los duelos “LAM” (con Flor Peña), 3.1, vs. “Bendita”, 3.9; “Hercai”, 7.4, vs. “Bienvenidos a bordo”, 4.6; en tanto, “A la tarde”, 2.5, le ganó a “El sueño de ti casa”, 2.0. El detalle de la jornada “Ariel en su salsa”, 4.9, acosado por “Socios del espectáculo”, 4.5. Telefé ganó el día con 9 puntos, con ventaja sobre El Trece de 2.4; América. 2.4; Canal 9, 2.3; TV Pública, 0.7, Net TV y Bravo, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.