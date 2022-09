En El Trece están decididos a que Darío Barassi se quede en la emisora, una vez que a fin de año termine de grabar “100 argentinos dicen”, con producción de Boxfish. Sería avanzado el 2023, ya que Darío Barassi tiene que terminar su contrato con Disney (Star+) para “C.H.U.E.C.O.” (segunda temporada), y la primera de “Canelones” financiada por socios sponsors reunidos por su autor Hernán Casciari, que grabará con Verónica Llinás y Radagast. Eso sí, va con nuevo formato, pero se quedaría en El Trece. Además, está feliz por la buena evolución que tuvo su hija tras pasar algunos días internada.

* * *

Para Mauro Icardi su matrimonio con Wanda Nara sigue su curso, cosa que se puede comprobar en su Instagram. Aquí Wanda está haciendo negocios, tanto en televisión, negociando con Paramount para el reality y con Telefé por “GH”, como además con ropa y cosméticos. En las grabaciones de “¿Quién es la máscara?” ella confiesa estar “medio resentida” tras el episodio con China Suárez y dice en público que “no tiene dueño”. Lo real es que el viernes 7 de octubre termina su labor y vuela a Turquía; habrá que ver si se va con la firma del contrato o tendrá que volver. Están grabando a todo ritmo, dos programas diarios, y Wanda se refugia mucho en Lizy, la que más conoce los secretos de la botinera “millo”.

* * *

Avanza “Gran Hermano”, pese a que a la construcción, como todos sabemos, siempre le falta algo. No va estar para el lunes que viene, pero ya están al menos colocando los micrófonos, 87 en total, y las cámaras, 65, más las laterales. Tal como dijimos, habrá invitados especiales que visiten a los 18 encerrados. Para eso quieren entre otros a Wanda Nara, mientras afuera estarán los ex “GH” Cristian U, Marcelo Corazza, Santiago Almeyda, Gastón Trezeget y Osito, entre otros, hablando de lo que sucede. Todos los días van a inventar actividades, más las dos galas, una de nominación, otra de eliminación, las fiestas temáticas y los desafíos semanales. A cargo del regimiento, Santiago del Moro.

* * *

Muy emocionada quedó Susana luego de ver la película “Argentina, 1985”, quien fue una invitada de honor de Ricardo Darín (ver página 19) y la llamó Florencia Bas. Sobre todo porque la Giménez tuvo sus problemas en tiempos de la dictadura cuando estaba con Darín y los militares no veían con buenos ojos ese “estilo de familia”. Por lo demás, la diva está pasando unos días en Buenos Aires, aunque no ve la hora de regresar a La Mary, sobre todo para estar con sus perros, a los que extraña. De cara a su trabajo en televisión, aún no hay un pedido formal para nueva entrevista, pero hay que decir que la buscan de varias plataformas para series y participaciones especiales.

* * *

Todavía faltan algunos nombres para la segunda de “El hotel de los famosos” que empieza a grabarse la última semana de octubre, aunque los 16 elegidos tendrán que aislarse antes. Con producción de Boxfish, ya se pusieron de acuerdo en lo que pagará esta vez la emisora, que compra la lata como viene. Esto es, Pampita y Chino Leunis van para el presupuesto de Guebel, igual que los participantes, desde Erica García hasta Alejo Ortiz, Silvina Escudero, Charlotte Caniggia, Ivana Nadal, Ximena Capristo, entre otros. Lo mismo sucede con el alquiler del predio, cuyo contrato viene desde hace un año. Al aire, aún no tienen fecha, pero no creen que se pueda antes de enero del 2023.

* * *

Mientras Juana Viale la rema con su programa los domingos, que ya lleva su firma y sello -ni rastros del original de su abuela-, Jey Mammón se ocupa de mantener el fuego prendido de “La Peña de Morfi”. Que va ganando en el rating, hay que decirlo. Este domingo el larga duración de Jey y Jésica Cirio tendrá de invitados a Benjamín Amadeo, David Lebón y Los Nocheros, polémicos tras varios temas de los que no quieren hablar. Y no será con el chef Giorgini, el de la carne cruda, donde hablen.

* * *

Bastante resignado, aceptando la millonaria pérdida que le dejó “Network”, el productor Ariel Diwan este domingo 2 de octubre dará por terminada la temporada. Es la última función en el Coliseo con Florencia Peña, Coco Sily, Pablo Rago, Eduardo Blanco y elenco, con dirección de Corina Fiorillo. En esa sala producirá 8 funciones especiales de Mora Godoy, con cena show de tango, cuya primera salida será el 28 de octubre. Cabe recordar que Mora Godoy tuvo un gran enfrentamiento con Flavio Mendoza, justo con quien Diwan hizo el exitazo de “Stravaganza”. Un final aceptado.

* * *

Ya están trabajando en el programa “Por el Mundial” que va a conducir Marley. Como era de imaginar, su productor de toda la vida, Federico Hoffman, abandonó la producción de “A la Barbarossa”, porque no quería perderse el viaje a Qatar. De hecho, se ocupó de alquilar la mansión y de los canjes publicitarios que van a ayudar a que los costos bajen. Y es que los canales están complicados con los números, no son la excepción a la regla que nos está manejando estos tiempos de abundante escasez.

* * *

El tercer round que enfrentan la estrella viva más legendaria de la televisión, Mirtha Legrand, y Andy Kusnetzoff, hasta el momento va con Andy arriba, pero acosado por Mirtha, a quien sólo le quedan diez programas. La diva ya tuvo su prueba de vestuario y charla de producción para, esta vez sí, recibir a Jorge Lanata. Del otro lado, ayer a las 14 en Estudio Mayor, Andy mantuvo el punto de encuentro de “PH” con Luciano Cáceres, Dani la Chepi, Pía Slapka, el cordobés Luck Ra (Juan Facundo Almena) y el de la vieja escuela, Ricky Maravilla.

* * *

Curiosidades del rating: el partido del Seleccionado del martes marcó en el cable 18.7 puntos de promedio, y lastimó bastante a la tele abierta. Lo más visto de cada canal: “Telefé noticias”, 9.4; “Los 8 escalones”, 7.4; “Bendita”, 3.1; “LAM”, 2.8; “Quién sabe más de Argentina”, 1.0; “Avenida Brasil”, 0.5 y “Las rubias”, 0.4. En los duelos, “Ariel en su salsa”, 6.0; “Socios del espectáculo”, 4.4; “A la tarde”, 2.5, versus “El sueño de tu casa”, 1.0, y “Amor de familia”, 7.8, versus “Momento D”, 4.6. Y el de “Canta conmigo ahora”, 7.2, frente a “¿Quién es la máscara?”, 6.6. El día lo ganó Telefé, 7.6, superando en 1,5 al Trece, que obtuvo 6.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.